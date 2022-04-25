Almanya Başbakanı Scholz, Estonyalı mevkidaşı Kallas ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nı görüştü - Son Dakika

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile Rusya- Ukrayna Savaşı'nı görüştüğü bildirildi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit tarafından yapılan yazılı açıklamada, Şansölye Scholz'un Başbakanlık binasında Kallas ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, görüşmenin merkezinde Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın ve bu savaşın Ukrayna'daki insanlara ve Avrupa'nın güvenliğine yönelik sonuçlarının yer aldığı vurgulandı.

İki başbakanın, Estonya ile Almanya arasında hem ikili hem de Avrupa Birliği (AB) ve NATO'daki yakın ve güvene dayalı iş birliğini vurguladığı aktarılan açıklamada, şimdi Rusya'nın başlattığı savaşı sona erdirmek ve Ukrayna'ya verilen desteği daha genişletmek için her şeyin yapılması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, Scholz'un Estonya'nın dezenformasyon ve propagandayla mücadeleyi, savunma yeteneklerini geliştirmesini ve enerji tedarikinin güvence altına almasını takdir ettiği belirtildi.

Scholz'un NATO'nun Avrupa güvenlik mimarisi için öneminin altını çizdiği aktarılan açıklamada, "Almanya, güvenilir bir müttefik olarak Estonya'nın ve tüm müttefiklerin endişelerini çok ciddiye alıyor." ifadesi kullanıldı.