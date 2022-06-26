Almanya Başbakanı Scholz ile ABD Başkanı Biden, G7 Zirvesi öncesi bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya Başbakanı Scholz ile ABD Başkanı Biden, G7 Zirvesi öncesi bir araya geldi

26.06.2022 13:06
Almanya Başbakanı Scholz ile ABD Başkanı Biden, G7 Zirvesi öncesi bir araya geldi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, G7 Liderler Zirvesi öncesinde ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, G7 Liderler Zirvesi öncesinde ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü.

Scholz ile Biden arasındaki görüşme, G7 Liderler Zirvesi'nin düzenlediği Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Elmau Sarayı'nda gerçekleşti.

Görüşmeden önce kısa süre sohbet eden iki lider, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşta Batılı ülkelerin birlikteliğine vurgu yaptı.

Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu birlikteliği beklemediğini belirterek, bu birliğin sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Biden da bu birlikteliğin sağlanması konusunda oynadığı rolden dolayı Scholz'a teşekkür etti.

"Biz birlikte durmalıyız." ifadesini kullanan Biden, Putin'in G7 ve NATO'nun bölünmesini beklediğini ileri sürdü.

Biden, Almanya, ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Japonya ve İtalya'dan oluşan G7 ülkelerinin liderleri bugün başlayacak ve 28 Haziran'a kadar sürecek zirve kapsamında ilk kez ABD Başkanı olarak Almanya'ya geldi.

Olaf Scholz da 2021'in sonunda eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'den devraldığı görevi çerçevesinde ilk kez G7 Zirvesi'ne katılıyor.

YORUMLAR
500
Scholz: 'Batı Balkan ülkeleri AB'ye üyelik perspektifi konusunda Almanya'ya güvenebilir' Scholz: 'Batı Balkan ülkeleri AB'ye üyelik perspektifi konusunda Almanya'ya güvenebilir' Küresel piyasalar pozitif seyrediyor Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Olaf Scholz, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya Başbakanı Scholz ile ABD Başkanı Biden, G7 Zirvesi öncesi bir araya geldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:09 Sünnet olmak istemeyen çocuk salondan kaçtı! İşte gülümseten o anlar
13:08 Bartın'da sel! Dereler taştı ev ve iş yerlerini su bastı
13:06 İngiliz medyasına konuşan Ümit Özdağ'dan röportaja damga vuran soru: Gece evine dönerken tecavüze uğrar mıyım diye korkmak ister misin?
13:04 Bir zamanlar Fenerbahçe'de top koşturan Guiza'ya oğlundan şaşırtan suçlama: Beni terk etti
12:19 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Gözler, Erdoğan'ın yarın başkanlık edeceği Kabine toplantısına çevrildi
20:33 Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ile sözleşme imzaladı! Transfer ücreti dudak uçuklattı
20:20 AFAD şiddetli yağışa karşı Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'taki vatandaşları uyardı
19:57 Mastürbasyon yaparken cinsel organına zincir sokan adam hastanelik oldu
19:52 Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Tirana'yı 4-0 mağlup ett
19:32 Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique hazırlık maçlarındaki performansıyla mest etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2022 13:13:12. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya Başbakanı Scholz ile ABD Başkanı Biden, G7 Zirvesi öncesi bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement