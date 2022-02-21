Üye Girişi
Son dakika haberleri! Almanya Başbakanı Scholz ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü - Son Dakika

Son dakika haberleri! Almanya Başbakanı Scholz ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü

21.02.2022 21:15
Son dakika haberleri! Almanya Başbakanı Scholz ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü

Son dakika haberler... Almanya Başbakanı Olaf Schozl, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'nın sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni bağımsız devletler olarak tanıma planlarını kınadı.

Almanya Başbakanı Olaf Schozl, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'nın sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni bağımsız devletler olarak tanıma planlarını kınadı.

Almanya Başbakanı Olaf Schozl ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Görüşmenin odak noktası Ukrayna ve çevresindeki durum ve Rus birliklerinin Rusya-Ukrayna ve Belarus-Ukrayna sınırlarına yığılmasıydı" dedi.

Putin'in görüşmede ayrıca Rusya Güvenlik Konseyi'nin bugünkü toplantısı hakkında bilgi verdiğini aktaran Hebestreit, Schozl'un telefon görüşmesinde Rusya'nın Luhansk Halk Cumhuriyeti ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıma planını kınadığını aktardı. Hebestreit, "Scholz, Rusya'nın sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni bağımsız devletler olarak tanıma planlarını kınadı. Böyle bir adım, Doğu Ukrayna'daki ihtilafın barışçıl çözümüne ilişkin Minsk Anlaşmalarına açıkça aykırı olacak ve bu anlaşmaların Rusya tarafından tek taraflı ihlali olacaktır" dedi.

Hebestreit ayrıca, "Görüşmeler sırasında Başbakan Scholz, Rusya Devlet Başkanı'na gerilimi derhal düşürmesi ve birleşik kuvvetleri Ukrayna sınırından çekmesi çağrısında bulundu. Özellikle Doğu Ukrayna'da ateşkese uymanın ve gevşeme işaretleri vermenin artık önemli olduğunu vurguladı. Rusya'nın burada özel bir sorumluluğu var" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Koca - Erhan Altıparmak/İHA)

Son dakika haberleri! Almanya Başbakanı Scholz ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü

YORUMLAR
500
Son Dakika: Kremlin'den Donbas bölgesi hakkında kritik açıklama: Putin, Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanıyacak Son Dakika: Kremlin'den Donbas bölgesi hakkında kritik açıklama: Putin, Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanıyacak Son dakika haberleri! Almanya Başbakanı Scholz ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü Son dakika haberleri! Almanya Başbakanı Scholz ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü Putin, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanımayı planlıyor Putin, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanımayı planlıyor

Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Almanya, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Almanya Başbakanı Scholz ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:33 Son Dakika: Kremlin'den Donbas bölgesi hakkında kritik açıklama: Putin, Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanıyacak
21:08 Taşıt kredileri için limit değişikliği yapıldı! İşte belirlenen yeni oranlar
20:56 Fatih Altaylı'dan ağır sözler: Bu çocuğu Galatasaray'a kim itelediyse belgeseli yapılır
20:45 Nelsson'dan anlamlı gol! Hem kendisi hem Galatasaray için bir ilki gerçekleştirdi
20:12 Pendik'te feci olay! Ödünç aldığı aracı kenara çekip tabancayla intihar etti
20:07 İBB teftişinde de adı geçiyordu! DİAYDER davasında ara karar çıktı, 3 sanık tahliye edildi
20:06 Son Dakika: Ülkemizde 21 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 268 kişi vefat etti, 85 bin 26 yeni vaka tespit edildi
20:04 Neredeyse Asiye'nin ölümüne sebep olacaklardı! Pitbull davasının dört sanığı da tahliye edildi
20:00 Taraftar ne yapacağını bilemedi! Torrent'in açıklaması büyük tepki çekti
19:12 Son Dakika: Ukrayna'dan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı çağrısı yapıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 21:47:53. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Almanya Başbakanı Scholz ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement