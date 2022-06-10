Almanya Başbakanı Scholz, Kosova'da - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya Başbakanı Scholz, Kosova'da

10.06.2022 14:09
Almanya Başbakanı Scholz, Kosova'da

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Balkanlar turu kapsamında Kosova'yı ziyaret etti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Balkanlar turu kapsamında Kosova'yı ziyaret etti.

Scholz, başkent Priştine'deki temasları kapsamında, Kosova Başbakanı Albin Kurti tarafından karşılandı.

Kosova Hükümet Binasında yaklaşık 1 saat görüşen iki başbakan, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

?Almanya Başbakanı Scholz, Kosova Başbakanı Kurti'nin mayıstaki Almanya ziyaret ile kendisinin şimdiki Kosova ziyaretinin "iki ülke arasındaki ilişkilerin ne kadar yakın olduğunu" gösterdiğini söyledi.

Mevkidaşıyla görüşmesinde Kosova vatandaşları için vize serbestisi de dahil olmak üzere bir dizi konuyu görüştüklerini belirten Scholz, vize serbestisi sürecini desteklemeleri için Avrupa Birliği (AB) partnerlerini ikna etme yönünde çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

AB arabuluculuğunda devam eden Kosova- Sırbistan diyaloğuna değinen Scholz, Kosova için bu sürecin ilerletilmesi ve karşılıklı tanıma ile sonuçlanmasının önemli olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Diyalog, Kosova'nın daha fazla Avrupa perspektifini de açan bir yoldur. Bu diyalogda yapıcı bir tutum Kosova'daki tüm vatandaşların çıkarınadır. İki ülke arasındaki siyasi bir anlaşma, yatırım ve istihdam, Kosova'daki gençlerin perspektifi için önemli bir koşuldur. Anlaşmanın, sonunda Kosova'nın tanınma sorununun da çözmesi gerektiği açık. Çünkü birbirini tanımayan iki ülkenin AB üyesi olması düşünülemez."

"Açık Balkan" (Open Balkan) girişimini de yorumlayan Scholz, ülkesinin bölgesel piyasaya yüksek öncelik verdiğini söyleyerek "ulaşılabilir ilerlemenin" önemine değindi.

Almanya'dan destek talebi

Kosova Başkan Kurti de başında bulunduğu hükümetin, zor şartlara rağmen reformlar yaptığını vurguladı.

Görüşmede, ülkesinin AB kurumlarına üyelik süreci için Almanya'nın desteğini talep ettiğini dile getiren Kurti, şöyle devam etti:

"Avrupa vaatleri ve perspektifine uygun bir şekilde Avrupa Birliğine entegrasyon için gerekli reformların yapılması doğrultusunda çalıştığımıza dair Şansölyeye garanti verdim. Kosova'nın Avrupa Konseyine üyeliği noktasında Almanya'dan destek talebimiz tamamen anlayışla karşılandı. Yıl sonuna kadar başvuru yapmayı planladığımız Avrupa Birliği üyelik adaylığı statümüz yönündeki arzumuzu devam ettiriyoruz."

Kosova ve Sırbistan arasındaki diyalog sürecine de değinen Kurti, "Kosova'nın yaratıcı, yapıcı ve kararlı taraf olduğunu ancak Sırbistan'ın, Kosova'nın Berlin Süreci kapsamında sunduğu çözümleri engellemeye devam ettiğini" belirtti.

Berlin Süreci'nin, Batı Balkan ülkeleri arasında iş birliği noktasında en iyi olanak olduğunu dile getiren Kurti, Scholz'un önderliğinde bu sürecin yeniden canlandırılmasını sabırsızlıkla beklediklerini sözlerine ekledi.

?Kosova'ya ilk ziyareti kapsamında Scholz, başkent Priştine'de bulunan Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesindeki Alman birliklerini de ziyaret edecek.

Kosova'nın ardından Alman Başbakan'ın, diğer bölge ülkelerini de ziyaret etmesi bekleniyor.

YORUMLAR
500
Lüksemburg nerede? Lüksemburg nüfusu ne kadar? Lüksemburg dili nedir? Lüksemburg asgari ücret ne kadar? Lüksemburg nerede? Lüksemburg nüfusu ne kadar? Lüksemburg dili nedir? Lüksemburg asgari ücret ne kadar? Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk, AP'den ülkesinin AB üyeliğine destek istedi Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk, AP'den ülkesinin AB üyeliğine destek istedi
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Almanya, Kosova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya Başbakanı Scholz, Kosova'da - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:01 Erdoğan'ı görünce konvoyun önüne atladı: Oğlumun düğünü var, davetiye verdim
13:48 Karadeniz'de bulunan doğal gaz için borular döşenmeye başlandı!
13:32 İstanbul'da daire sahiplerinin "Asansör" oyunu! Daha yüksek kiraya vermek için tamir ettirmiyorlar
13:20 Milli futbolcu Ozan Kabak Türkiye'ye geri mi dönüyor? Süper Lig ekibinden büyük transfer hamlesi
12:59 Kadıköy metrosunda bıçak çeken ve 18 yıl hapisle yargılanan saldırgan tahliye edildi
12:45 Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çiftinin bebekleri Kurt Efe ilk kez görüntülendi
12:40 Akşener'den "cumhurbaşkanı adayı olacak" spekülasyonlarına nokta: Yemin billah ediyorum cumhurbaşkanlığına kesinlikle aday olmayacağım
12:37 12 yıllık ilişkileri son bulan Shakira-Pique ikilisinin ortak serveti gündem oldu! 700 milyon euroyu bölüştürmek için avukatlar devreye girdi
12:33 Bircan Bali ile Ömer Gezen bir kez daha ayrıldı
12:18 AK Partili Tayyar'dan "GES" uygulamasına tepki: Herkes Google'dan tercüme etmeye çalışıyor, tek yetkili çıkıp tartışmalara açıklık getirmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 14:16:35. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya Başbakanı Scholz, Kosova'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement