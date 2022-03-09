Scholz, NATO ülkelerinden Ukrayna'ya MİG-29 tipi savaş uçaklarının gönderilmesine karşı - Son Dakika

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, NATO ülkelerinden Ukrayna'ya MİG-29 tipi savaş uçaklarının gönderilmesine karşı olduğunu ifade etti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu Almanya'nın başkenti Berlin'de ağırlayan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna- Rusya savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslenen Scholz, "Rusya Devlet Başkanı'na çağrım şudur, akan kanı durdurun. Rus birliklerini geri çekin. Ukrayna halkı için korkunç bir felaket, olduğu kadar, bu savaşta Rus halkı da zarar görüyor. Ukrayna'yı işgali uluslararası hukukun açık bir şekilde ihlali ve yaşadığımız dünyanın artık eskisi gibi olmayacak. Avrupa için bir dönüm noktasıdır" dedi.

NATO ülkelerinden Ukrayna'ya MİG-29 tipi savaş uçaklarının gönderilmesine karşı olduğunu ifade eden Scholz, Ukrayna'ya mali ve insani yardımın yanı sıra bazı silahları gönderdiklerini belirtti.

"YAPILMASI GEREKEN TEK ŞEY DİPLOMATİK YOLLARI KULLANMAKTIR"

Çatışmaya askeri bir çözümün hiçbir anlamı olmadığını belirten Scholz, "Yapılması gereken tek şey diplomatik yolları kullanmaktır. Almanya, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereleri ilerletmek için Kanada ve diğer ülkelerle koordinasyon halindedir. Uluslararası toplum, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini kabul etmemektedir" dedi.

(Mehmet Koca/İHA)