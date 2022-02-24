Almanya Başbakanı Scholz: "Putin büyük bir hata yaptı" - Son Dakika
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Almanya Başbakanı Scholz: "Putin büyük bir hata yaptı"

24.02.2022 16:15

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in büyük bir hata yaptığını söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in büyük bir hata yaptığını söyledi.

Scholz, Berlin'de yaptığı açıklamada, bugünün Ukrayna için korkunç, Avrupa için ise karanlık bir gün olduğunu belirterek, "Putin büyük bir hata yaptı" dedi.

Putin'i saldırıyı derhal durdurmaya ve birliklerini Ukrayna'dan çekmeye çağıran Alman Şansölye, "Putin, Ukrayna'ya yönelik saldırısıyla bir kez daha uluslararası hukuku açıkça ihlal etmiş oldu. Bu komşularına acı ve yıkım getirir. Sayısız insanın hayatını tehlikeye atıyor. Bunu yaparken kıtamızdaki barış düzenini de sorguluyor. Bunların hiçbirinin gerekçesi yok, bu Putin'in savaşı." diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştüğünü ve kendisine dayanışma içinde olduklarını bildirdiğini aktaran Scholz, "Aynı şekilde doğu Avrupa ülkelerinin endişelerini anlıyor ve onların yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum." dedi.

Şansölye Scholz, Rusya'ya yönelik yaptırımlara ilişkin "Bir sonraki adım olarak NATO ve Avrupa Birliği'ndeki uluslararası ortaklarımızla yakın istişare içinde bugün Rusya'ya karşı daha sert yaptırımlara karar vereceğiz. Bunun için daha önce hazırlık yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Scholz, bu yaptırımların amacının Rus liderliğine saldırganlığı için acı bir bedel ödeyeceklerini açıkça göstermek olduğunu kaydetti.

Alman parlamentosu pazar günü toplanacak

Alman Başbakan, bu akşam Brüksel'e geçerek konuyu AB'de ele alacaklarını vurguladı.

Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Rusya'nın Ukrayna müdahalesine yanıtı görüşmek üzere NATO üyesi ülkeleri yüz yüze toplantıya çağırdıklarını kaydetti.

Ukrayna'da bulunan Almanların ülkeyi terk etmelerini isteyen Şansölye, Alman parlamentosunu pazar günü toplantıya çağırdıklarını kaydetti.

Almanya Başbakanı Scholz: Putin büyük bir hata yaptı
Almanya Başbakanı Scholz: Putin büyük bir hata yaptı
Almanya Başbakanı Scholz: Putin büyük bir hata yaptı

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Vladimir Putin, Ukrayna, Almanya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya Başbakanı Scholz: 'Putin büyük bir hata yaptı' - Son Dakika


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