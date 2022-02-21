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Almanya Başbakanı Scholz, Putin ile Ukrayna krizini görüştü - Son Dakika

Almanya Başbakanı Scholz, Putin ile Ukrayna krizini görüştü

21.02.2022 21:01
Almanya Başbakanı Scholz, Putin ile Ukrayna krizini görüştü

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna krizini görüştüğü bildirildi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna krizini görüştüğü bildirildi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, yaptığı yazılı açıklamada, Scholz'un Putin ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Hebestreit, görüşmenin merkezinde Ukrayna'daki durumun ve Rus birliklerinin Rusya-Ukrayna ve Belarus-Ukrayna sınırında konuşlandırılmasının olduğunu ifade etti.

Putin'in de Rusya Güvenlik Konseyinin bugünkü toplantısı hakkında bilgi verdiğini aktaran Hebestreit, "Scholz, Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerini bağımsız devletler olarak tanıma planlarını kınadı. Böyle bir adım, Ukrayna'nın doğusundaki ihtilafın barışçıl çözümüne ilişkin Minsk anlaşmalarına açıkça aykırı olacak ve bu anlaşmalar Rusya tarafından tek taraflı ihlal edilecektir." ifadesini kullandı.

Hebestreit, Scholz'un Putin'e gerilimi derhal düşürme ve askerlerini Ukrayna sınırından geri çekme çağrısında bulunduğunu aktardı.

Scholz'un özellikle Ukrayna'nın doğusunda ateşkese uymanın ve gerilimin azaltılmasının önemli olduğunun altını çizdiğini ifade eden Hebestreit, bu konuda Rusya'nın özel sorumluluk taşıdığını belirtti.

Hebestreit, Scholz'un şu anda aralarında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macon ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin yer aldığı yakın ortaklarıyla istişarede bulunduğu bilgisini paylaştı.

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Vladimir Putin, Ukrayna, Almanya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya Başbakanı Scholz, Putin ile Ukrayna krizini görüştü - Son Dakika


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