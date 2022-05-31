Almanya Başbakanı Scholz, Rusya'ya yaptırımların devam etmesinin önemini vurguladı - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya Başbakanı Scholz, Rusya'ya yaptırımların devam etmesinin önemini vurguladı

31.05.2022 19:22
Almanya Başbakanı Scholz, Rusya'ya yaptırımların devam etmesinin önemini vurguladı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya uygulanan yaptırımları sürdürmesinin önemli olduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya uygulanan yaptırımları sürdürmesinin önemli olduğunu söyledi.

Scholz, Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

Zirvede AB'ye üye ülkelerin güçlü bir birliktelik sinyali vermelerinin ve Ukrayna'nın desteklenmesine ilişkin ortak adımları atmalarının önemli olduğunu aktaran Scholz, zirvede, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve kendisinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptıkları görüşmeye ilişkin diğer AB liderlerine bilgi verdiklerini anlattı.

Scholz, Ukrayna'ya savaş açan Rusya'ya yönelik AB'nin şimdiye kadar 5 yaptırım paketi uyguladığını ve altıncısını da uygulamaya koyacaklarını belirterek, "Hızlı ve vaktinde kararlaştırdığımız yaptırımlara devam ettirmemiz önemli." dedi.

Altıncı yaptırım paketine de mutabakatla varıldığını vurgulayan Scholz, bu paketin, Rus petrolüne ambargo getirilmesini içerdiğini ifade etti.

Scholz, bunun Rusya'nın ekonomisi ve refahı için ciddi sonuçları olacağını belirterek, "Yaptırımların açık bir amacı var; Rusya'nın bu savaşı sona erdirmesi ve birliklerini Ukrayna'dan geri çekmesi için harekete geçirilmesi ve Ukrayna ile makul ve adil bir barış üzerinde anlaşmaya varması." değerlendirmesinde bulundu.

Ambargonun, Rus petrol ithalatının yüzde 90'ını kapsadığını aktaran Almanya Başbakanı, bazı Avrupa ülkeleri için istisna getirdiklerini anlattı.

Şansölye Scholz, Ukrayna'ya silah desteği vermeye devam edeceklerini, ayrıca stoklarındaki Sovyet dönemine ait silah ve teçhizatları Ukrayna'ya verecek ülkelere, değişim sistemiyle silah ve teçhizat vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Bu konuda Çekya ile somut anlaşma yaptıklarını anımsatan Scholz, bu teçhizata sahip Yunanistan ile de anlaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Scholz, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bunu görüştüğünü ifade ederek, "Biz de onlara zırhlı tank sağlayacağız. Bu şimdi Savunma Bakanlığında konuşulacak ve hızlı bir şekilde uygulanacak." diye konuştu.

Başbakan Scholz, Polonya ile de bu değişim sistemini gerçekleştirmeyi planladıkları bilgisini paylaştı.

Ukrayna'nın yeniden imarının da zirvede gündeme geldiğini aktaran Scholz, bunun gelecek yıllar için büyük bir görev olacağını ifade etti.

Rusya'dan ithal edilen doğal gaza ilişkin de Scholz, Almanya'nın, büyük bir hızla Rus gazından bağımsız hale gelmek için çalıştığını, bunun için gerekli altyapıyı kurmayı sürdürdüklerini kaydetti.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Afrika Birliği Dönem Başkanı Sall, AB Liderler Zirvesi'nde konuştu Açıklaması Afrika Birliği Dönem Başkanı Sall, AB Liderler Zirvesi'nde konuştu Açıklaması AB, 6'ncı yaptırım paketiyle Rus petrolüne yüzde 75 yaptırım açıkladı AB, 6'ncı yaptırım paketiyle Rus petrolüne yüzde 75 yaptırım açıkladı
Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Ukrayna, Almanya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya Başbakanı Scholz, Rusya'ya yaptırımların devam etmesinin önemini vurguladı - Son Dakika


Son Dakika
19:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, alkollü içeceklere gelen zamlara tepki gösterenler hakkında konuştu: Aç geziyorlar ama rakı, bira almaktan geri durmuyorlar
19:23 Trabzon'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sel ve taşkın tatbikatına ilişkin test amaçlı bildirimler gönderileceğini açıkladı
19:20 70 yaşındaki adamı sundurma kısmında gören vatandaşlar intihar sandı, gerçek çok geçmeden anlaşıldı
19:13 Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti
18:12 Prosedür gereği Silivri Cezaevi'ne gönderilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, tahliye edildi
18:06 Bebek'te cinsel ilişkiye giren çift hakkında konuşan Aynur Aydın: Kadın sanatçılara yasaklar getireceğinize şunlara çözüm bulun
18:03 Un fiyatlarına yüzde 53 zam geliyor! Ekmeğin fiyatı 5 TL'yi geçecek
17:19 Dev timsah, çantada keklik sanıp anne su samuru ve yavrularına saldırdı! Sonra olanları kimse tahmin edemiyor
17:11 Zihinsel engelli Suriyeli kadına tekmeyle saldıran adam tutuklandı
17:03 Barcelona'nın Pique'ye ödemesi gereken miktar şaşırttı! İki taraf da orta yol arayışında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 19:38:55. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya Başbakanı Scholz, Rusya'ya yaptırımların devam etmesinin önemini vurguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement