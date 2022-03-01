Almanya Başbakanı Scholz: "Savaş daha da tırmanacak" - Son Dakika
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Almanya Başbakanı Scholz: "Savaş daha da tırmanacak"

01.03.2022 17:23
Almanya Başbakanı Scholz: "Savaş daha da tırmanacak"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'daki saldırıların daha da tırmanmasını beklediğini belirtirken, "Dökülen kan sona ermeli. Vladimir Putin Ukrayna halkını taciz ediyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'daki saldırıların daha da tırmanmasını beklediğini belirtirken, "Dökülen kan sona ermeli. Vladimir Putin Ukrayna halkını taciz ediyor. Dramatik bir duruma geldik. Ukrayna hayatta kalmak için savaşıyor" dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel ile basın toplantısı düzenledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e askerlerini çekmesi için bir kez daha çağrıda bulunan Scholz saldırıların daha da tırmanmasını beklediğini ifade ederek, "Dökülen kan sona ermeli. Vladimir Putin, Ukrayna halkını taciz ediyor. Dramatik bir duruma geldik. Ukrayna hayatta kalmak için savaşıyor" dedi. Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonu öncesi saldırıyı önlemek için elinden gelen her şeyi yaptığını belirten Scholz, "Putin ile saatlerce telefonda görüştüm. Ancak Rusya Devlet Başkanı Putin kararını verdi. Avrupa olarak, demokrasi hakkında aynı fikirlere sahip olduğumuz için birlikteyiz. İlişkiler gelecekte de iyi işlemeye devam edecektir. Enerji ithalatı ve alternatif enerji kaynakları konusunda da birlik olarak ortak hareket edeceğiz. Putin'e ve destekçilerine sert yaptırımlar uyguladık. Yaptırımlar konusunda birlikte hareket etmeye devam edeceğiz" dedi.

"BU SALDIRI BİZİ BİRBİRİMİZE KENETLEDİ"

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise, Rusya'nın Ukrayna saldırısı nedeniyle Putin'e karşı uluslararası birlik çağrısında bulundu. Baerbock, Polonya ve Fransa'dan meslektaşlarıyla Polonya'nın Lodz kentinde bir araya geldikten sonra yaptığı açıklamada, "Putin'in tankları su getirmiyor. Putin'in tankları kesinlikle barış getirmeyecek. Putin'in tankları yiyecek veya bebek maması getirmiyor. Ancak Putin'in tankları tek başına acı ve yıkım getiriyor. Bu korkunç günlerde birbirimize daha da yakınlaştık. Bu saldırı bizi birbirimize kenetledi. Mümkün olduğunca devletlerin Putin'in savaşına karşı renklerini göstermesini istiyoruz" diye konuştu.

(Mehmet Koca/ İHA)

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Vladimir Putin, Olaf Scholz, Ukrayna, Almanya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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