Almanya Başbakanı Scholz, Sırbistan ve Kosova'yı anlaşmazlıklarını çözmeye çağırdı - Son Dakika
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Almanya Başbakanı Scholz, Sırbistan ve Kosova'yı anlaşmazlıklarını çözmeye çağırdı

05.05.2022 00:30
Almanya Başbakanı Scholz, Sırbistan ve Kosova'yı anlaşmazlıklarını çözmeye çağırdı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Sırbistan ve Kosova'ya, AB üyeliği yolunda ilerleme sağlamak için diyaloğu sürdürme ve uzun süredir devam eden anlaşmazlıklarını çözme çağrısında bulundu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Sırbistan ve Kosova'ya, AB üyeliği yolunda ilerleme sağlamak için diyaloğu sürdürme ve uzun süredir devam eden anlaşmazlıklarını çözme çağrısında bulundu.

Scholz, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile Berlin'de düzenlediği ortak basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın Batı Balkanlar'daki sorunları çözmek için yeni bir aciliyet yarattığını söyledi.

Şansölye Scholz, "Özellikle bu gibi zamanlarda, yakın çevremizde acımasız bir savaşın yürütüldüğü zamanlarda, her iki ülkenin (Sırbistan ve Kosova) ihtilaflarını kademeli olarak çözmesi merkezi öneme sahiptir." dedi.

İki ülkenin, ihtilaflarını çözerek sadece Batı Balkanlar için değil tüm Avrupa için barış ve güvenliğe katkıda bulunacaklarını belirten Scholz, ülkesinin AB liderliğindeki Kosova-Sırbistan diyaloğuna verdiği desteği yineledi ve Berlin'in bu süreci kolaylaştırmak için çabalarını sürdüreceğini dile getirdi.

Başbakan Scholz, Sırbistan ile Kosova arasındaki kapsamlı bir anlaşmanın iki ülke için AB üyelik perspektifini açacağını ve bölgesel istikrara katkıda bulunacağını vurgulayarak, "Batı Balkanlar Avrupa'nın bir parçasıdır ve gelecekte tüm diğer ülkeleri de Avrupa Birliği'nin bir parçası olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Albin Kurti

Kosova Başbakanı Albin Kurti de Avrupa Birliği'nin kendileri için kader anlamına geldiğini belirtti.

Vize serbestisi konusunda Avrupa Konseyi'nin tavsiye kararına atıfta bulunan Kurti, Almanya'dan bu konuda destek istedi.

Kurti, Sırbistan ile diyalog konusuna değinirken de Şansölye'ye Kosova'nın bu diyalogda proaktif ve yapıcı, önerilerinin Avrupa Birliği ile uyumlu olduğunu ifade ettiğini aktardı.

Kurti, "Diyalog karşılıklı tanımaya yol açmalıdır. Yani karşılıklı tanıma konusunda bir anlaşma olmalıdır. Bizim görüşümüz budur. Somut sonuçlar elde edebilmek ve birlikte iyi çalışabilmek için hızlı hareket etmeye kararlıyız." dedi.

Batı Balkanlar'da Kremlin'in yönlendirdiği faktörler olduğunu savunan Kurti, "Bunlar barış ve güvenliğe tehdit oluşturuyorlar, endişeliyiz ama korkmuyoruz. Kosova NATO üyesi olmasa da NATO Kosova için hazır. Kosova, Avrupa Birliği üyesi olmasa da Avrupa Birliği Kosova için hazır. Avrupa Birliği ve NATO dışında başka bir alternatifimiz yok. Ülkemizi ve ilerlememizi tüm tehlikelere karşı savunacağız." ifadelerini kullandı.

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Avrupa Birliği, Sırbistan, Almanya, Kosova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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