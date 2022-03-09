Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeyi reddetti Açıklaması - Son Dakika
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Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeyi reddetti Açıklaması

09.03.2022 17:40
Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeyi reddetti Açıklaması

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeyi reddetti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeyi reddetti.

Scholz, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, ülkesinin Ukrayna'nın ekonomisinin dirençli olması için yıllardır mali yardım yaptığını söyledi.

Ukrayna'ya insani yardımların yanında silah da verdiklerini anımsatan Scholz, "Somut olarak başka ne yapabileceğimizi iyi düşünmemiz lazım. Buna kesinlikle savaş uçakları dahil değil." ifadesini kullandı.

Scholz, transatlantik müttefiklerinin Avrupa'nın güvenliğine yaptığı katkı için müteşekkir olduklarını aktararak, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının Avrupa ve barış düzeni için bir dönüm noktası olduğunu, bu saldırıyla uluslararası hukukun ihlal edildiğini belirtti.

Ukrayna'da şehirlere, okullara, evlere saldırıldığına işaret eden Scholz, "Savaş bölgesinde Ukrayna halkının acısı bizi sarsıyor. Şimdi ihtiyacımız olan çatışmaların durmasıdır. Rusya Devlet Başkanı'na çağrım 'kanın akmasını durdurun, Rus askerlerini geri çekin.' Bu Ukrayna halkı için bir felakettir. Rus halkı da bu savaştan acı çekiyor." dedi.

Diplomatik çözüm

Almanya Başbakanı, krizin diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu ihtilafa askeri çözüm aramanın anlamı yok. İhtiyacımız olan şey diplomatik çözüm. Bu nedenle uluslararası ortaklarımızla eşgüdümlü çalışıyoruz. Ukrayna ve Rusya arasındaki görüşmelerde çözüm bulunmasını ve bu durumdan bir çıkış yolu bulunmasını ümit ediyoruz." diye konuştu.

Scholz, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Rusya'yı kınadığını anımsatarak, "Uluslararası toplum (Rusya'nın) bu tutumunu kabul etmeyecek ve rıza göstermeyecektir. Bu önemli ve savaşın ilerlemesini sağlayanlar bunu bilmeli." dedi.

Rus enerjisinin ithalatının yasaklanmasına ilişkin soru üzerine Scholz, Avrupa'da fosil hammaddenin ithalatındaki bağımlılığın ABD ve Kanada'dan çok farklı olduğunu belirterek, bu konuyu çok daha önce aralıkta gündeme aldıklarını söyledi.

Scholz, petrol ve doğal gaza alternatifler bulmak gerektiğini ve yenilenebilir enerjiye yatırım yapmanın önemine işaret ederek, bu konuda hidrojeni Kanada'dan almak istediklerini kaydetti.

Kanada Başbakanı: "Ukrayna'ya silah ve malzeme vermeyi sürdüreceğiz"

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da ülkesinin Ukrayna'ya silah ve malzeme vermeyi sürdüreceğini belirterek, Kanada'nın gelecek günlerde Ukrayna'ya insansız hava araçları ve kameralar sağlayacağını ifade etti.

Ukrayna'nın her şekilde desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Trudeau, "Ortaklarımızla birlikte çalışmalıyız ve gerilimin yükselmesine katkıda bulunmamaya özen göstermeliyiz." şeklinde konuştu.

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Kaynak: AA

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