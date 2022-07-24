Almanya Başbakanı Scholz'un eşinin çöpe attığı gizli belgeleri komşuları buldu

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un eşi Britta Ernst'in çöpe attığı gizli G7 Zirvesi belgeleri, çiftin komşuları tarafından çöpte bulundu.

Spiegel dergisinin haberine göre, Brandenburg Eyaleti Eğitim Bakanı Britta Ernst, Scholz'un işleriyle alakalı bazı müsvedde ve kağıtları çöpe attı.

Atılanlar arasında, "özel-yalnızca resmi kullanım için" olarak sınıflandırılan ve G7 ülkelerinin liderleri ile eşlerinin özellikleriyle ilgili belgeler de yer alıyordu.

Ernst'in çöpe attığı belgeler, komşuları tarafından bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, derlediği bu belgeleri "özel-yalnızca resmi kullanım için" olarak sınıflandırdığı için Ernst'in bunları gereği gibi imha etmeden çöpe atma hakkı bulunmuyor.

Gizli belgelerin katı kurallara tabii tutulduğu Almanya'da, "resmi kullanım içindir" kaşesi bulunan belgelerin, içerikleri fark edilmeyecek ve kurtarılamayacak şekilde imha edilmesi gerekiyor.

ABD, Almanya, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin liderleri, 26-28 Haziran tarihlerinde Almanya'nın ev sahipliğinde Bavyera eyaletindeki Elmau Sarayı'nda düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında bir araya gelmişti.