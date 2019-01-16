Almanya Başbakanlık Binasına 460 Milyon Euroluk Ek Bina
48 dakika önce
Almanya Başbakanlık binasına 460 milyon euroya mal olacak ek bir bina yapılacak.
Almanya Başbakanlık
binasına 460 milyon euroya mal olacak ek bir bina yapılacak.
Almanya Başbakanlık binası günün şartlarına uygun hizmet veremediği için binaya yeni ilave bina yapılacak. 2001 yılında 410 memurun çalışmasına uygun olarak yapılan ve 400 milyon euroya mal olan başbakanlık binasına yapılacak olan ek bina için 460 milyon euro harcanacak. 2019 yılı itibariyle 710 çalışana yükselen başbakanlık binasının daha sağlıklı hizmet verebilmesi için 400 yeni büro yapılacak. İnşaatına 2023'de başlanılacak olan binanın 2028 yılında bitirilmesi planlandı. Yeni tasarlanan binada, 400 büronun yanı sıra kreş, kantin, posta merkezi, lojistik merkezi ve 22 metre yükseklikte bir de helikopter platformu inşa edilecek. - BERLİN
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:09 Kaynak: İHA
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