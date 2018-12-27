Almanya, başka ülkelerden asker almayı düşünüyor

Almanya, ordunun nitelikli personel açığını kapatmak için AB ülkelerinden asker almayı planlıyor.

Almanya, ordunun nitelikli personel açığını kapatmak için AB ülkelerinden asker almayı planlıyor. Konu, AB ülkeleri ile görüşülürken özellikle Doğu Avrupa ülkeleri bu fikre sıcak bakmıyor.

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