Almanya, başka ülkelerden asker almayı düşünüyor
57 dakika önce
Almanya, ordunun nitelikli personel açığını kapatmak için AB ülkelerinden asker almayı planlıyor.
Almanya, ordunun nitelikli personel açığını kapatmak için AB ülkelerinden asker almayı planlıyor. Konu, AB ülkeleri ile görüşülürken özellikle Doğu Avrupa ülkeleri bu fikre sıcak bakmıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:00
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