Son Dakika Haberleri: Almanya, başka ülkelerden asker almayı düşünüyor

Almanya, başka ülkelerden asker almayı düşünüyor

57 dakika önce

Almanya, ordunun nitelikli personel açığını kapatmak için AB ülkelerinden asker almayı planlıyor.

Almanya, başka ülkelerden asker almayı düşünüyor, System.String[]
Almanya, ordunun nitelikli personel açığını kapatmak için AB ülkelerinden asker almayı planlıyor. Konu, AB ülkeleri ile görüşülürken özellikle Doğu Avrupa ülkeleri bu fikre sıcak bakmıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:00 

Avrupa, Avrupa Birliği, Almanya, Ekonomi
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