Son Dakika Haberleri: Almanya/bdı: Brexit Tarihini Ötelemek Belirsizliği de Uzatır

Almanya/bdı: Brexit Tarihini Ötelemek Belirsizliği de Uzatır

1 saat önce

Almanya iş dünyasının önde gelen lobi kuruluşlarından Almanya Sanayi Federasyonu (Bundesverband der Deutschen Industrie - BDI), Brexit'in tarihini ötelemenin, ekonomik belirsizliği uzatacağı uyarısı yaptı.

Almanya/bdı: Brexit Tarihini Ötelemek Belirsizliği de Uzatır, System.String[]
Almanya iş dünyasının önde gelen lobi kuruluşlarından Almanya Sanayi Federasyonu (Bundesverband der Deutschen Industrie - BDI), Brexit'in tarihini ötelemenin, ekonomik belirsizliği uzatacağı uyarısı yaptı.

BDI açıklamasında, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasının 29 Mart sonrasında bir tarihe ötelenmesinin, bir taraftan daha iyi bir siyasi anlaşma umudu ortaya çıkaracağını, ancak diğer taraftan ekonomik belirsizliğin uzaması anlamına geleceğine dikkat çekildi.

BDI Direktörü Joachim Lang yaptığı açıklamada, "Anlaşmasız bir Brexit'n ortaya çıkması halinde durum öngörülemez olacaktır, ancak Brexit tarihini ötelemek buna doğru yanıt olmaz" diye uyardı.

Brexit sonucunda herkesin bir şekilde kayba uğrayacağını belirten Lang, tarihinin ötelenmesinin sadece kayıpları minimize edebileceğini, kazanılacak bir durum orta çıkarmayacağını vurguladı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:32 Kaynak: DHA

Ekonomi
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