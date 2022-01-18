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Almanya, Benin Krallığı dönemine ait 1030 bronz heykeli Nijerya'ya iade edecek - Son Dakika

Almanya, Benin Krallığı dönemine ait 1030 bronz heykeli Nijerya'ya iade edecek

18.01.2022 19:31
Almanya, Benin Krallığı dönemine ait 1030 bronz heykeli Nijerya'ya iade edecek

Almanya'nın, Benin Krallığı dönemine ait 1030 bronz heykeli ekimde Nijerya'ya iade edeceği bildirildi.

Almanya'nın, Benin Krallığı dönemine ait 1030 bronz heykeli ekimde Nijerya'ya iade edeceği bildirildi.

Nijerya Ulusal Müzeler ve Anıtlar Komisyonu Genel Müdürü Profesör Abba İsa Tijjani, Nijerya Haber Ajansına (NAN) verdiği demeçte, Nijerya'dan yurt dışına kaçırılan önemli eserlerin iadesi konusunda gelişmeler yaşandığını, Almanya'da bulunan Benin Krallığı dönemine ait 1030 heykelin bu sene ülkeye iade edileceğini belirtti.

Bu eserlerin 1897'de yurt dışına kaçırıldığını ifade eden Tijjani, bunun gibi binlerce eserin yurt dışında bulunduğunu öne sürdü.

Tijjani, eserlerin, ülkeye yeni müzeler inşa etme ve dünya çapında daha fazla turist çekme fırsatı vereceğini söyledi.

Nijerya'nın sömürge öncesi ve kolonyal dönemde kaçırılan, Benin bronzları da dahil olmak üzere yüzlerce eseri ABD ve Avrupa ülkelerindeki çeşitli müzelerde bulunuyor.

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Almanya, Nijerya, Abba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya, Benin Krallığı dönemine ait 1030 bronz heykeli Nijerya'ya iade edecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya, Benin Krallığı dönemine ait 1030 bronz heykeli Nijerya'ya iade edecek - Son Dakika
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