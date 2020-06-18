Almanya, Berlin'deki eski Çeçen komutan cinayetinden Kremlin'i sorumlu tuttu

Almanya, Rusya'yı geçen Ağustos ayında başkent Berlin'deki bir parkta işlenen cinayette vur emrini vermekle suçladı.

Federal savcılar cinayet emrini "Rusya Federasyonu merkezi hükümetinin kurumlarının verdiğini" iddia etti.

Vadim K. adlı bir Rus vatandaşına cinayet suçlaması yöneltildi.

Rusya daha önce bu cinayete karıştığı iddialarını "tamamen temelsiz" diye reddetmiş ve ilgilerinin olmadığını savunmuştu.

O dönem Tornike Kavtaraşvili adıyla yaşayan Zelimhan Hangoşvili, Berlin'deki Kleiner Tiergarten Parkı'nda, gündüz gözüyle vurulmuştu.

40 yaşındaki Gürcü vatandaşı, eski bir Çeçen isyancı komutanıydı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, gazetecilere yaptığı açıklamada Rus Büyükelçi'nin görüşmeler için çağırıldığını ve federal hükümetin "ek önlemler alma hakkını" saklı tuttuğunu söyledi.

Alman medyası Hangoşvili cinayetini, eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızının İngiltere'de hedef alındığı cinayet girişimine benzetiyordu.

Suçlama ne?

Alman Federal Savcısı, Vadim S. olarak da bilinen Rus vatandaşı Vadim K.'ye cinayet suçlaması yöneltti.

İddianamede Vadim K.'nın para veya "siyasi bir rakibi öldürme" arzusunu paylaştığı için "hükümetten vur emrini aldığı" belirtildi.

Savcılar Vadim K'nın geçen yıl Ağustos ayında, Moskova'dan Paris'e, oradan da Varşova üzerinden Berlin'e geçtiğini ve Rus makamlarının sadece bir ay öncesinde verdiği Vadim S. adına düzenlenmiş bir pasaportla seyahat ettiğini söyledi.

Vadim K.'nın 23 Ağustos'ta bisikletle kurbanına arkadan yaklaştığı, Glock 26 tipi susturuculu tabancasıyla, önce kurbanın gövdesine, daha sonra da yerde yatarken iki el başına ateş edip, öldürdüğü kaydedildi.

Vadim K. cinayetten kısa süre sonra tutuklandı ve gözaltında tutuluyor.

Kurban kimdi?

Açıklamada Tornike K.'nin Çeçen kökenli bir Gürcistan vatandaşı olduğu ve 2016'da Almanya'ya iltica başvurusunda bulunduğu belirtildi.

Tornike K. adıyla da bilinen Hangoşvili 2000-2004 yılları arasında Rusya'ya karşı savaşan Çeçen milislerin komutanlığını yaptı ve ayrıca 2008'de Güney Osetya'da Gürcü hükümeti adına savaşmak için, gönüllülerden oluşan bir grup kurdu. Ancak bu grup, hiçbir çatışmaya girmedi.

Açıklamaya göre, Rus makamları Tornike K.'yı bir terörist olarak tanımlıyor ve "Kafkas Emirliği" adlı bir terör örgütüne üye olmakla suçluyor.

Geçen Aralık ayında Almanya, Kremlin'in cinayette rol aldığı şüphesiyle iki Rus diplomatı sınırdışı etmiş, Rusya da iki Alman diplomatı sınırdışı ederek, misillemede bulunmuştu.