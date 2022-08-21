Bayern Münih, deplasmanda Bochum'u farklı yenerek 3'te 3 yaptı - Son Dakika
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Bayern Münih, deplasmanda Bochum'u farklı yenerek 3'te 3 yaptı

21.08.2022 21:07
Bayern Münih, deplasmanda Bochum'u farklı yenerek 3'te 3 yaptı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga'da) Bayern Münih, deplasmanda Bochum'u 7-0 mağlup etti.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde ( Bundesliga'da) Bayern Münih, deplasmanda Bochum'u 7-0 mağlup etti.

Bayern Münih, Bundesliga'nın 3. haftasında Vonovia Ruhr Stadı'nda Bochum'a konuk oldu.

Bavyera ekibi, 4. dakikada Leroy Sane, 25. dakikada Matthijs de Light, 33. dakikada Kinglsey Coman ve 42. dakikada Sadio Mane'nin golleriyle ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Bayern Münih, 60. dakikada penaltıdan Mane, 69. dakikada Cristian Gamboa'nın kendi kalesine ve 76. dakikada Serge Gnabry ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 7-0 galip ayrıldı.

Son şampiyon Bayern Münih böylelikle bu sezon ligde oynadığı 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak puanını 9'a çıkardı.

Bochum ise ligdeki üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Bundesliga'da günün diğer karşılaşmada Eintracht Frankfurt, sahasında Köln ile 1-1 berabere kaldı.

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Bayern Münih, Bochum deplasmanında gol oldu yağdı: 7-0 Bayern Münih, Bochum deplasmanında gol oldu yağdı: 7-0 Borussia Dortmund, 2-0 öne geçtiği maçta Werder Bremen'e 3-2 mağlup oldu Borussia Dortmund, 2-0 öne geçtiği maçta Werder Bremen'e 3-2 mağlup oldu
Kaynak: AA

Bayern Münih, Bundesliga, Almanya, Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayern Münih, deplasmanda Bochum'u farklı yenerek 3'te 3 yaptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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