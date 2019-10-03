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Almanya birleşmeyi kutluyor

46 dakika önce

Bugün iki Almanya'nın birleşmesinin yıldönümü. Berlin Duvarı'nın yıkılması ve ardından Almanya'nın resmen birleşmesinin üzerinden 29 yıl geçti.

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Bugün iki Almanya'nın birleşmesinin yıldönümü. Berlin Duvarı'nın yıkılması ve ardından Almanya'nın resmen birleşmesinin üzerinden 29 yıl geçti.Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinin 29'uncu yıldönümü ülke genelinde düzenlenen çeşitli tören ve etkinliklerle kutlanıyor. Resmi törene bu yıl Schleswig- Holstein eyaletinin başkenti Kiel kenti ev sahipliği yapıyor.


Kiel'de kilisede düzenlenen ayinle başlayan resmi törene Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Başbakan Angela Merkel, Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble ve Federal Anayasa Mahkemesi Başkanı Andreas Vosskuhle'nin yanı sıra eyaletlerden başbakan ve bakanlar katıldı.


İki Almanya'nın birleşmesine dair resmi törenler öncesinde açıklama yapan Başbakan Merkel, yaklaşık 30 yıl önceki birleşmenin ardından çok yol katedildiğini ancak daha yapılması gereken işler olduğunu vurguladı.


Camilerde açık kapı günü düzenleniyor


Birleşmenin yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Almanya'daki camiler de kapılarını ziyaretçilere açıyor. 1997 yılından beri ülke genelinde düzenlenen "Camilerde açık kapı günlerine" binden fazla cami katılıyor. Kültürlerarası diayaloğu artırma girişimi olarak değerlendirilen organizasyon çerçevesinde camileri yaklaşık yüz bin kişi ziyaret ediyor.


Bölünmüş Almanya tarihe karıştı İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra savaşı kaybeden Almanya 1949'da ikiye bölündü. Demokratik Almanya Cumhuriyeti (Doğu Almanya) ve Federal Almanya Cumhuriyeti (Batı Almanya) olarak iki ülke kuruldu. 1961'de Berlin'de yapımına başlanan 46 kilometre uzunluğundaki duvar ile Doğu Almanya'da yaşayanların Batı'ya geçmeleri önlenmek istendi. 9 Kasım 1989'da bu bölünmüşlük Berlin Duvarı'nın yıkılmasının ardından sona erdi. 1990 yılında Doğu ve Batı Almanya arasındaki görüşmeler "Birleşme Anlaşması" ile sonuçlandı. 3 Ekim 1990'da Doğu ve Batı Almanya'nın yeniden birleşme süreci resmen tamamlanmış oldu.


Batı Almanya, Almanya, Berlin, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:33 
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