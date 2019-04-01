Son Dakika Haberleri: Almanya BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanlığını Devraldı

Almanya BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanlığını Devraldı

21 dakika önce

BİRLEŞMİŞ Almanya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) şubat ayı dönem başkanlığını devraldı.

Almanya BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanlığını Devraldı, System.String[]
BİRLEŞMİŞ Almanya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) şubat ayı dönem başkanlığını devraldı.

15 üyeli BM Güvenlik Konseyi'nin geçici üyesi Almanya, konseyin daimi üyesi Fransa ile Trump yönetimin uluslararası sisteme eleştirileri karşısında çok uluslu düzeni savunmak için ilk kez ortak başkanlık yapma kararı aldı.

Fransa'nın geçen ay dönem başkanlığını devraldığı BM Güvenlik Konseyi'ne ortak başkanlık yapan iki ülke, bu ay da Almanya'nın başkanlığında ortak hareket edecek.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, uluslararası düzenin korunması mesajı vererek, "Almanya ve Fransa uluslararası düzeni savunmak zorunda." dedi.

BM Güvenlik Konseyi'nde 6 kez görev üstlenen Almanya, konseyde reform ve daimi üyelik istiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 11:37 Kaynak: AA

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