Almanya, demir yollarında enerji taşımacılığına öncelik verecek

Almanya, bu kış enerji krizinin kontrolden çıkmasını önlemek amacıyla demir yollarının bir bölümünde enerji üretimine yönelik malzeme ve ekipmanların taşınmasına öncelik verecek.

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş sonrası yaşanan enerji arz krizinden en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Almanya, kömür ve diğer kaynaklardan elektrik üretimini artırmaya çalışıyor.

Almanya Bakanlar Kurulu, Rusya'ya doğal gaz bağımlılığını azaltma stratejisi kapsamında, enerji santrallerinin kömür ve yakıt sevkiyatına öncelik vermeyi ve petrol stok sıkıntısı olan bölgelerin tedarikini güvence altına almayı amaçlayan kararnameyi onayladı.

6 ay geçerli olacak kararname, Ren Vadisi ile Doğu Almanya'nın büyük bölümünü içeren belirli demir yolu koridorlarına odaklanıyor. Bu kapsamda, demir yollarının bir bölümünde enerji üretimine yönelik malzeme ve ekipmanların taşınmasına öncelik verilecek.

Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, konuya ilişkin açıklamasında, arz güvenliğini sağlamak için enerji ürünlerinde teslimat yollarının da değiştirilmesini gerektiğini vurgulayarak, "Bu, çok zorlu bir lojistik yönetimini gerektiriyor. Demir yolu ile enerji taşımacılığına öncelik verilmesi gerekiyor." dedi.

Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada ise "Almanya'daki enerji arzına yönelik acil bir tehdit veya kesintiyi önlemek için enerji taşınmasında farklı bir lojistik planlaması gerekli hale geldi." ifadesine yer verildi.

Almanya'nın tedarik zincirlerinde, Avrupa'nın en önemli su yollarından biri olan Ren Nehri'nin kuraklık ve sıcak hava şartları nedeniyle su seviyesinin düşmesi ve kapasitesi artırılamayan demir yollarının kırılganlığı ortaya çıkarması nedeniyle son haftalarda sıkıntı yaşanıyordu.

Su seviyesindeki rekor düşüşler ve büyük tonajlı yük gemilerindeki aksamalar, enerji üreten şirketlerde endişeye sebep oluyordu.

Öte yandan, Almanya Bakanlar Kurulu, enerji tasarrufu konusunda yeni önlemleri içeren kararnameyi de onayladı.

Enerji Güvenliği Yasası kapsamında çıkartılan kararnameyle Alman hükümeti, gaz kullanımını yaklaşık yüzde 2 azaltmayı ve gelecek 2 yıl içinde yaklaşık 10,8 milyar avro tasarruf sağlamayı hedefliyor.

Kamu binalarının en fazla 19 santigrat dereceye kadar ısıtılması, özel yüzme havuzlarının ısıtılmasının yasaklanması, kamu binaları ve anıtların yanı sıra reklam panolarının ışıklandırılmaması söz konusu tasarruf tedbirleri arasında yer alıyor.