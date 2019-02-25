Almanya Bu Yıl 800 Milyar Vergi Toplayacak
1 saat önce
ALMANYA'da Federal hükümet, 2019'da 356.4 milyon Euro vergi geliri bekliyor.
ALMANYA'da Federal hükümet, 2019'da 356.4 milyon Euro vergi geliri bekliyor. Ancak eyalet hükümetleri ve belediyelerin de toplayacağı vergilerle rakamın 12 ay sonunda 806.9 milyar Euro'yu bulması bekleniyor. Almanya
, bu yıl içinde en fazla vergiyi satışlardan elde etmeyi hedefliyor. Ürün ve hizmet satışından elde edilecek olası vergi miktarı yaklaşık olarak 95.5 milyar Eruo. Çalışanların maaşları veya ücretlerinden elde edilecek tahmini 94.3 milyar Euro gelir ise ikinci sırada. Ayrıca enerji, ithalat, gelir ve kurumlar vergisi de önemli miktarları oluşturan diğer vergi çeşitleri. Almanya bu yıl içinde uygulamayı planladığı yabancı plakalı araçlardan da 8.8 milyar Euro gelir hedefliyor.
HER YIL ARTIYOR
Alman ekonomisindeki olumlu gidişat, vergi gelirlerini artıran en önemli etken. Gelecek yıl elde edilecek toplam vergi miktarının 841.2 milyar Euro olması beklenirken, bu rakam 2023 yılına kadar düzenli olarak artış gösterecek. Statista adlı araştırma kuruluşunun yayınladığı rapora göre, 2021'de 875.200 milyar, 2022'de 907.4 milyar, 2023'te ise 940.7 milyar vergi toplanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:15
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