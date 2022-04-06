Almanya: "Buça vahşetinin sorumlusu Rusya'dır" - Son Dakika
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Almanya: "Buça vahşetinin sorumlusu Rusya'dır"

06.04.2022 17:19
Almanya: "Buça vahşetinin sorumlusu Rusya'dır"

Alman hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'nın Buça kentinde sivillere yönelik saldırıların sorumlusunun Rus ordusu olduğunu açıkladı.

Alman hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'nın Buça kentinde sivillere yönelik saldırıların sorumlusunun Rus ordusu olduğunu açıkladı.

Rusya- Ukrayna savaşında Rusya'ya karşı kamuoyunun tepkisi sürerken Almanya, Rus ordusunun Ukrayna'nın Buça kentine yönelik saldırıları hakkında açıklamada bulundu. Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Alman hükümetinin kendi bulgularına göre, Ukrayna'nın Buça kentindeki uydu görüntülerinin değerlendirildiğini ve saldırıda öldürülenlerin 10 Mart'tan bu yana sokakta yattığını gösterdiğini elde edilen uydu görüntülerinin bölgesel uydulardan olmadığını, uluslararası bir uydunun görüntüleri olduğunu söyledi.

Sözcü Hebestreit açıklamasında, "Elimizdeki güvenilir kanıtlar, Rus askeri ve güvenlik güçlerinin 7 Mart ile 30 Mart tarihleri arasında bu bölgede konuşlandırıldığını gösteriyor. Buça kentindeki halkın sorgulanması ve öldürülmesinin sorumlusu Rusya'dır" dedi.

(Mehmet Koca/İHA)

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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