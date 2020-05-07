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Almanya Bundesliga yönetimi, ligin 16 Mayıs Cumartesi günü seyircisiz şekilde başlayacağını...
6 saat önce
Almanya Bundesliga yönetimi, ligin 16 Mayıs Cumartesi günü seyircisiz şekilde başlayacağını açıkladı.
Almanya Bundesliga yönetimi, ligin 16 Mayıs Cumartesi günü seyircisiz şekilde başlayacağını açıkladı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 02:55 Kaynak: İHA
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