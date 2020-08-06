Almanya Büyükelçiliği çalışanı Beyrut'taki patlamada hayatını kaybetti

Lübnan'da meydana gelen patlamada Alman büyükelçilik çalışanının yaşamını yitirdiği duyuruldu. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "En çok korktuğumuz şey başımıza geldi" dedi.

Lübnan'nın başkenti Beyrut'taki limanda meydana gelen patlamada 137 kişi hayatını kaybetti, 5 bin kişi de yaralandı. Almanya'nın Beyrut Büyükelçiliği'nde görevli bir personel patlamaya evinde yakalandı. Alman Büyükelçiliği personeli meydana gelen patlamada hayatını kaybetti.

MAAS'TAN HAYATINI KAYBEDEN BÜYÜKELÇİLİK PERSONELİNE TAZİYE MESAJI

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas şu ifadelere yer verdi: "En çok korktuğumuz şey başımıza geldi. Alman büyükelçiliğinin bir çalışanı yaşadığı dairede büyük patlama nedeniyle hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı'nın tüm personeli meslektaşımızın kaybı konusunda yas tutuyor. Hayatını kaybeden çalışanımızın ailesine ve Beyrut'taki büyükelçilik çalışanlarına, meslektaşlarım ve Federal Hükümet adına yürekten taziyelerimi sundum. Gittiğimiz meslektaşımız gibi her gün ülkemizin hizmetinde kendilerini büyük bir risk altında tutan tüm dünyaya teşekkür ediyorum"