Son Dakika › Dünya › Almanya Büyükelçiliğinin Türk avukatı 'casusluk' suçlamasıyla gözaltına alındı - Son Dakika Dünya
Almanya Büyükelçiliğinin Türk avukatı 'casusluk' suçlamasıyla gözaltına alındı
6 saat önce
Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği avukatının 'casusluk' şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.
Almanya'nın önde gelen medya kuruluşlarından Spiegel tarafından ortaya atılan iddia Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından doğrulandı.
Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği avukatının 'casusluk' şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.
Almanya'nın önde gelen medya kuruluşlarından Spiegel tarafından ortaya atılan iddia Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından doğrulandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:04
Hangi ilden kaç tane vergi rekortmeni çıktı? İşte rekortmen çıkaran iller Mansur Yavaş, Ankara trafiğini azaltmak için özel sektörde mesai saatlerini değiştirmek istediklerini açıkladı Mansur Yavaş: Özel sektörde mesai saatlerini değiştirmek istiyoruz BMGK üyesi 5 ülkeden İsrail'e çağrı: Yasa dışı yerleşime son verin