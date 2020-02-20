Almanya Büyükelçisi Erdmann: "Korkunç şiddet eylemi karşısında derinden sarsıldık" - Son Dakika
Son Dakika Politika Almanya Büyükelçisi Erdmann: 'Korkunç şiddet eylemi karşısında derinden sarsıldık' - Son Dakika

Almanya Büyükelçisi Erdmann: "Korkunç şiddet eylemi karşısında derinden sarsıldık"

7 saat önce

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Hanau kentindeki korkunç şiddet eylemi ile derinden sarsıldıklarını belirterek, "Kurbanların ailelerinin, dostlarının ve komşularının yanındayız" dedi.

Almanya Büyükelçisi Erdmann:

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Hanau kentindeki korkunç şiddet eylemi ile derinden sarsıldıklarını belirterek, "Kurbanların ailelerinin, dostlarının ve komşularının yanındayız" dedi.


Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, ülkesinde dün gece meydana gelen saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdmann, "Bizler, Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği çalışanları olarak ve ben şahsım adına da dün gece Hanau kentinde meydana gelen korkunç şiddet eylemi karşısında derinden sarsıldığımızı ifade etmek istiyorum. Kurbanları anıyor ve yakınlarının acılarını paylaşıyoruz. Nefret ve şiddetin körüklediği ırkçılığın tehdit ettiği herkesin yanındayız. Düşüncelerimizle bu keder ve acı dolu anlarda kurbanların ailelerinin, dostlarının ve komşularının yanındayız. Onların acılarını derinden paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Almanya, Ankara, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:30 Kaynak: İHA
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