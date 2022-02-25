Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz: "Ortak tutum sergilemezsek daha yüksek bedeller ödeyeceğiz" - Son Dakika
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Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz: "Ortak tutum sergilemezsek daha yüksek bedeller ödeyeceğiz"

25.02.2022 16:54

Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz: "Ortak tutum sergilemezsek daha yüksek bedeller ödeyeceğiz" "Rusya'ya yönelik en sert yaptırımlardan oluşan kapsamlı bir paketi yola koyacağız" Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz'dan Rusya'nın saldırılarına yönelik açıklama İstanbul Almanya...

Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz: "Ortak tutum sergilemezsek daha yüksek bedeller ödeyeceğiz"

" Rusya'ya yönelik en sert yaptırımlardan oluşan kapsamlı bir paketi yola koyacağız"

Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz'dan Rusya'nın saldırılarına yönelik açıklama

İSTANBUL - İstanbul Almanya Başkonsolosluğu'nda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin toplantı düzenlendi. Toplantıda konuşan Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz, "Rusya'ya yönelik en sert yaptırımlardan oluşan kapsamlı bir paketi yola koyacağız" dedi.

Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz, Taksim'de bulunan İstanbul Almanya Başkonsolosluğu'nda düzenlenen basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Toplantıda konuşan Almanya Büyükelçisi Schulz, Türkiye ve Almanya Kırım meselesinde olduğu gibi bugün de Rusya'nın saldırısının karşında olarak birlikte kınadıklarını ifade etti.

"Doğu Ukrayna'da bir soykırım yok"

Rus lider Putin'in tarihi gerçekleri çarpıttığını söyleyen Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz, "Rus hükümeti, Ukrayna'ya yönelik askeri saldırı ile dünyanın gözleri önünde uluslararası düzenin ve uluslararası hukukun en temel kurallarını eşi görülmemiş bir şekilde çiğnemektedir. Rus hükümetinin bunu bir 'barış koruma' misyonu olarak tanımlaması, Birleşmiş Milletler Sözleşmesini saptırıyor. Belarus'un da buna katılması utanç vericidir. Bu tek taraflı saldırı yolunu Rus hükümeti tel başına seçmiştir. Ne Ukrayna, ne NATO ne de başka biri bu şekilde kan dökülmesini haklı çıkaracak hiçbir adım atmamıştır. Başkan Putin, tarihi gerçekleri çarpıtarak Ukrayna'nın var olma hakkını açıkça sorguluyor. NATO'nun Rusya'nın etrafını sardığı ve bu adımı atmaya zorladığı iddiası kaba bir yalandır. Putin'in iddia ettiği gibi doğu Ukrayna'da bir soykırım yok" dedi.

"Rus hükümeti görüşme tekliflerimize yanıt vermedi"

Rus hükümetinin görüşme tekliflerini kabul etmediğinin altını çizen Schulz, "Rusya'daki bu krize diplomatik yollarla barışçıl bir çözüm bulmak için son aylarda bütün yolları denedik. Rus hükümeti görüşme tekliflerimize yanıt vermedi. AB çerçevesinde, NATO bünyesinde,G7 çerçevesinde ve tabii ki Ukrayna ile yakın koordinasyon içinde olacağız. Güvenliğimizi ve müttefiklerimizi güçlendireceğiz. Bugün söz konusu olan sadece Avrupa değildir. Dünyadaki hiçbir ülke, başkalarının kendilerinden daha güçlü olan komşusu istediği için, egemenliğinin ele geçirilmesini kabul edemez. Uluslararası toplum, başta kuvvet kullanma yasağı olarak olmak üzere Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin ilkelerinin haksız şekilde ihlal edilmesini kabul edemez. Türk hükümetinin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ni ve AGİT'in temel ilkelerini korumaya bizim kadar bağlı olduğu ve bu saldırganlığa bizimle birlikte karşı çıktığı için minnettarız" ifadelerini kullandı.

"Bu konuya kararlılıkla sahip çıkmazsak, daha da yüksek bedeller ödeyeceğiz"

Savaşın getireceği ekonomik sonuçlara ilişkin açıklamalarda bulunan Schulz, "Rusya'ya yönelik yaptırımlar, yükselen fiyatlar ve düşen borsalar Almanya'ya ve Türkiye'ye de yansıyacaktır. Ayrıca şimdi bu konuya ilişkin kararlılıkla sahip çıkıp, ortak bir tutum sergilemezsek daha yüksek bedeller ödeyeceğiz. Bizim için Birleşmiş Milletler Sözleşmesi refah ve barış içinde yaşamanın temelini oluşturmaktadır" diye konuştu.

Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz: Ortak tutum sergilemezsek daha yüksek bedeller ödeyeceğiz
Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz: Ortak tutum sergilemezsek daha yüksek bedeller ödeyeceğiz
Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz: Ortak tutum sergilemezsek daha yüksek bedeller ödeyeceğiz
Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz: Ortak tutum sergilemezsek daha yüksek bedeller ödeyeceğiz
Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz: Ortak tutum sergilemezsek daha yüksek bedeller ödeyeceğiz

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Kaynak: İHA

İstanbul, Ukrayna, Almanya, Rusya, Genel, Yerel, Son Dakika

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