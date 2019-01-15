Almanya Büyümede Son 5 Yılın En Düşük Seviyesinde
1 saat önce
Almanya Federal İstatistik Dairesi ülkenin 2018 yılı büyüme oranını 1,5 olarak açıkladı.
Almanya
Federal İstatistik Dairesi ülkenin 2018 yılı büyüme oranını 1,5 olarak açıkladı. Bu oran Almanya'nın son 5 yılı içerisinde sahip olduğu en düşük büyüme oranı olarak kaydedildi.
Almanya Federal İstatistik Dairesi, Almanya'nın 2018 yılına ait büyüme oranını açıkladı. 2018 yılında 1,5 oranında büyüyen Almanya'nın son 5 yılı içerisinde en düşük büyümeyi kaydettiği görüldü. Avrupa Birliği
'nin (AB
) en büyük ekonomisi ve dünya ihracat şampiyonu olan Almanya'nın böyle bir gerileme yaşamasının nedenlerinin başında ise ABD
'nin çelik ve alüminyum gibi ürünlere getirdiği yüksek vergi oranları ve yine ABD'nin Rusya
'ya ve İran
'a yaptırım uygulaması gösterildi.
Uzmanlar 2019 yılı büyüme oranlarıyla alakalı olumlu görüş belirtmeyerek İngiltere
'nin AB'den ayrılma anlaşması olarak bilinen Brexit'in Almanya'nın büyümesine olumsuz etki yapacağını öngördü. - BERLİN
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:02 Kaynak: İHA
TMSF Başkanı Muhiddin Gülal: Adnan Oktar'ın 86 Şirketini Tespit Ettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Arasındaki Görüşme Sonrası Dolar Düşüşe Geçti
Ankara'da Su Fiyatlarına Yüzde 30'luk İndirim Yapıldı
Hazine Arazisi Üzerine Baraka Yapıp İmar Affından Yararlanmak İsteyen 2 Öğretmen Açığa Alındı