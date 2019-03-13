Son Dakika Haberleri: Almanya, Caracas Büyükelçiliğindeki Personelini Azaltacak

Almanya, Caracas Büyükelçiliğindeki Personelini Azaltacak

1 saat önce

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rainer Breul, "Venezuela'daki yaşam şartlarının zorlaşması ve güvenlik durumunun daha da kötüleşme tehlikesinden dolayı Almanya'nın Caracas Büyükelçiliğindeki personeli geçici olarak azaltma kararı alındığını" söyledi.

Almanya, Caracas Büyükelçiliğindeki Personelini Azaltacak, System.String[]
Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rainer Breul, " Venezuela'daki yaşam şartlarının zorlaşması ve güvenlik durumunun daha da kötüleşme tehlikesinden dolayı Almanya'nın Caracas Büyükelçiliğindeki personeli geçici olarak azaltma kararı alındığını" söyledi.


Breul, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Venezuela'da "istenmeyen kişi" ilan edilen Almanya'nın Caracas Büyükelçisi Daniel Kriener'in ülkeye döndüğünü ve bugün Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştüğünü belirtti.

Venezuela'daki insani durumdan ve halkın gündelik hayatını etkileyen elektrik kesintilerinden endişe duyduklarını bildiren Breul, "Almanya Dışişleri Bakanlığı, yaşam koşullarının zorlaşması ve güvenlik durumunun daha da kötüleşme tehlikesi sebebiyle Caracas Büyükelçiliğindeki personelini geçici olarak azaltma kararı aldı." ifadesini kullandı.

Ülkede kalacak dışişleri personeli sayısına ilişkin bilgi vermeyen Breul, kalacak personelin Venezuela'da bulunan Alman vatandaşlarıyla ilgilenmeyi sürdüreceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:01 Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Venezuela, Almanya, Güncel
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