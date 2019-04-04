Son Dakika Haberleri: Almanya, Çatışmalara Katılan Çifte Vatandaşları Vatandaşlıktan Çıkarıyor

Almanya, Çatışmalara Katılan Çifte Vatandaşları Vatandaşlıktan Çıkarıyor

1 saat önce

ALMANYA, ülke dışında terör örgütlerinin saflarında çatışmalara katılan çifte vatandaşlarını, Alman vatandaşlığından çıkarıyor.

Almanya, Çatışmalara Katılan Çifte Vatandaşları Vatandaşlıktan Çıkarıyor, System.String[]
ALMANYA, ülke dışında terör örgütlerinin saflarında çatışmalara katılan çifte vatandaşlarını, Alman vatandaşlığından çıkarıyor. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, basın toplantısında Bakanlar Kurulunun, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Vatandaşlık Yasası'nda değişikliği öngören düzenlemeyi onayladığını söyledi. Seibert, buna göre, ülke dışında bir terör örgütü için bizzat çatışmalara katılan Alman vatandaşlarının çifte vatandaş olmaları halinde Alman vatandaşlığından çıkarılacaklarını belirtti.

YASA GERİYE DÖNÜK İŞLETİLMEYECEK

Düzenlemeden memnuniyet duyduklarını ifade eden Seibert, düzenlemenin geriye dönük işlemeyeceğini ve reşit olmayanları kapsamayacağını kaydetti.

Toplantıya katılan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Sören Schmidt de tasarıdaki terör örgütünün, "uluslararası hukuka aykırı olarak yabancı bir devletin yapılarını şiddet kullanarak ortadan kaldırmayı ve bu yapı yerine devlet veya devlet benzeri yapıları kurmayı hedefleyen paramiliter organize olmuş silahlı örgüt" olarak tanımlandığını söyledi.

'PKK'YI DA KAPSAYACAK MI'

Schmidt, AA muhabirinin, bu tasarının Almanya'nın terör örgütü olarak kabul ettiği ve Almanya'da eleman toplayan PKK için de geçerli olup olmayacağı yönündeki sorusuna, burada ilgili kişiye hangi suçlamanın yapıldığına tek tek bakılması gerektiğini belirten bir yanıt verdi. Terör örgütü üyeliğinin bir kriter olabileceğini, ancak ilgili kişinin durumunu incelemek için somut olarak çatışmalara katıldığına ilişkin suçlamaların da gerektiğini ifade eden Schmidt, yasa tasarısının sadece DEAŞ'e katılanları kapsamadığını da söyledi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:54 

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