Almanya, Polonya'dan Oder Nehri'ndeki balık ölümlerinin sorumlularının bulunmasını istedi - Son Dakika
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Almanya, Polonya'dan Oder Nehri'ndeki balık ölümlerinin sorumlularının bulunmasını istedi

15.08.2022 13:32
Almanya, Polonya'dan Oder Nehri'ndeki balık ölümlerinin sorumlularının bulunmasını istedi

Almanya Çevre, Doğayı Koruma, Nükleer Güvenlik ve Tüketici Koruma Bakanı Steffi Lemke, Polonya'dan Oder Nehri'ndeki balık ölümlerine sebep olanların bulunmasını talep etti.

Almanya Çevre, Doğayı Koruma, Nükleer Güvenlik ve Tüketici Koruma Bakanı Steffi Lemke, Polonya'dan Oder Nehri'ndeki balık ölümlerine sebep olanların bulunmasını talep etti.

Lemke, Alman Birinci Televiyzon Kanalı ARD'ye yaptığı açıklamada, Polonyalı mevkidaşı ile dün Szczecin ketinde bir araya geldiğini; kendileriyle Oder Nehri'ndeki duruma ilişkin yakın iş birliği içinde olacakları konusunda anlaştıklarını ifade etti.

Lemke, bu tür olaylarda karşılıklı bilgi alışverişinin yapılması gerektiğine işaret ederek Polonya tarafının Oder Nehri'ndeki balık ölümleriyle ilgili Almanya'yı geç bilgilendirdiğini ve bu bilgi alışverişinin işlemediğini kaydetti.

Almanya tarafında Brandenburg ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletleri ile Polonya tarafının ölü balıkların Szczecin Limanı'na ulaşmaması için önlem alacağını aktaran Lemke, "Polonya tarafına dün kimin sorumlu olduğunu açıklığa kavuşturmak için mümkün olan her şeyi yapmasını istedim. Tüm karar vericiler şimdi nedeni tespit etmekten sorumlu." ifadelerini kullandı.

Lemke, Almanya'ya durumun geç bildirilmesinin balık ölümlerinden kimin sorumlu olduğunu tespit etmeyi zorlaştırdığını belirterek uzmanların, Oder Nehri'ndeki olayla ilgili analizlerinin sürdüğünü ve bunun sonuçlarının bugün veya yarın gelmesini ümit ettiğini söyledi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Szczecin'de açıklama yapan Lemke, bu olayın orta ve uzun vadeli etkilerinin neler olacağının henüz bilinmediğini belirterek "Gerçekten kötü bir çevre felaketiyle karşı karşıya olduğumuz açık." ifadesini kullandı.

Çevre felaketinin yaşandığı Oder Nehri'nde günlerdir ölü balıklar görülüyor.

Polonya'nın Ulusal su yönetimi otoritesi Polish Waters'ın Başkanı Przemyslaw Daca, nehirden 10 ton balık ölüsü çıkarıldığını ve bunun devasa ve korkunç bir ekolojik felaketle karşı karşıya olduğunu gösterdiğini belirtmişti.

Alman yetkililer, bu olaydan ilk kez bir tekne kaptanının uyarısıyla 9 Ağustos'ta haberdar olduklarını açıklamıştı.

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Polonya'nın Oder Nehri'nde ekolojik felaketKimyasal atık döküldü, 10 ton balık telef oldu Polonya'nın Oder Nehri'nde ekolojik felaketKimyasal atık döküldü, 10 ton balık telef oldu
Kaynak: AA

Almanya, Polonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya, Polonya'dan Oder Nehri'ndeki balık ölümlerinin sorumlularının bulunmasını istedi - Son Dakika

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