Son Dakika Haberleri: Almanya: Çifte cinayet mahkumunun 'unutulma hakkı' kabul edildi
BBC
Son Dakika Dünya Almanya: Çifte cinayet mahkumunun 'unutulma hakkı' kabul edildi - Son Dakika Dünya

Almanya: Çifte cinayet mahkumunun 'unutulma hakkı' kabul edildi

6 saat önce

1982 yılında cinayetten makum olan kişinin, internet arama motorlarından kayıtlarının silinmesi talebi ülkenin anayasa mahkemesinde kabul edildi.

Almanya: Çifte cinayet mahkumunun 'unutulma hakkı' kabul edildi, System.String[]

Almanya'da 1982 yılında cinayetten makum olan kişinin, internet arama motorlarından kayıtlarının silinmesi talebi kabul edildi.

Karlsruhe kentindeki yüksek mahkemenin verdiği karara konu olan adam, bir yatta iki kişiyi öldürmekten müebbet hapis cezası almıştı.

2002 yılında tahliye olan adam, "hüküm giydiği suç ile anılmamak" için bu talepte bulunmuştu.

Cinayet hükümlüsü adam, 1982 yılında Karayipler'de bir yat gezisi sırasında bulunduğu teknedeki iki kişiyi silahla öldürmüş, bir üçüncü kişiyi de ağır yaralamıştı.

Olay hakkında bir kitap yazılmış ve belgesel çekilmişti.

Alman Der Spiegel dergisinde 1999 yılında yayımlanan üç haberde, cinayet hükümlüsü adam, ismi ve soyismi ile yer alıyordu.

Şikayet neydi?

Mahkeme kayıtlarına göre adam, Der Spiegel haberinden 2009 yılında haberdar oldu ve bunların kaldırılmasını istedi.

Gerekçe olarak da "kişilik haklarının ihlal edilmesini ve kişiliğinin gelişmesine engel olmalarını" gerekçe gösterdi.

Bu talep ilk olarak 2012 yılında federal bir mahkeme tarafından reddedilmişti. Ret gerekçesi olarak da kamu çıkarı ve basın özgürlüğü gösterilmişti.

Ancak anayasa mahkemesi cinayet hükümlüsü lehine karar vererek, dosyayı federal mahkemeye geri gönderdi

Söz konusu haberler, henüz internetten silinmiş değil.

Ancak bu kararla, yayımcılar, internetteki arşivlerine kısıtlama getirmek zorunda kalabilir.

'Unutulma hakkı' Avrupa Birliği kurumları ile Google arasında sıkıntı yaratan konulardan biri olmayı sürdüyor.

Karayipler, Almanya, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:20 
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