Almanya, Çin ile ilişkileri farklılıklara rağmen dinamik ve çeşitli görüyor - Son Dakika

Almanya, Çin ile ilişkileri farklılıklara rağmen dinamik ve çeşitli görüyor

26.04.2021 18:21
Almanya, Çin ile ilişkileri farklılıklara rağmen dinamik ve çeşitli görüyor, System.String[]

Almanya'nın Çin ile ilişkilerini "dinamik, yakın ve çeşitli" olarak gördüğü bildirildi.

Almanya'nın Çin ile ilişkilerini "dinamik, yakın ve çeşitli" olarak gördüğü bildirildi.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Federal Basın Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, her iki yılda bir yapılan Almanya-Çin Hükümetler Arası İstişare Toplantısı'nın altıncısının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 28 Nisan Çarşamba çevrim içi olarak düzenleneceğini ifade etti.

İki ülkenin, insan hakları başta olmak üzere çeşitli konularda farklı tutumlarının olduğunu hatırlatan Seibert, buna rağmen Hükümetler Arası İstişare Toplantısı'nın her iki taraf için de önemli olan konularda somut ilerleme sağlama olasılığını takdir ettiklerini dile getirerek, "Çin ile ilişkileri dinamik, yakın ve çeşitli olarak görüyoruz." dedi.

Seibert, Alman ve Çinli şirketlerin olası iş anlaşmaları hakkında yorum yapmazken, toplantıda, ekonomi, iklim, çevre sorunları ve Kovid-19 salgınının masaya yatırılacağını belirtti.

Almanya'nın elit girişimi

Çin'in, yapay zeka, 5G gibi teknolojilerde attığı adımlar, "Tek Kuşak Tek Yol" projesi ile ekonomik ve siyasi alanlarda küresel güç olma yolunda ilerlerken, Almanya'nın da bu ülke ile ilişkilerini değişik alanlarda ilerletmek için girişimlerde bulunması dikkati çekiyor.

Berlin, Ocak 2020'de bu ülke ile ilişkilerini daha da derinleştirmek için siyasetçiler ve şirketlerin üst yöneticilerinden oluşan "elit" bir girişim başlatmıştı.

Kar amacı gütmeyen "China-Bridge" (Çin-Köprü) adlı girişim, 1952'de ABD ile Almanya arasındaki dostluğu artırmak için kurulan politikacılar, iş dünyası, bilim dünyası ve medya temsilcilerinden oluşan 500 karar vericiye sahip "Atlantic-Bridge" (Atlantik-Köprü) girişimini model almıştı.

Girişimin amacı, günlük siyasi işlerden daha çok iki ülkenin vatandaş ve kurumları arasında diyalog kanalları oluşturmak olarak açıklanmıştı.

Almanya'nın en önemli ticaret ortağı Çin

Öte yandan, Kovid-19 salgınının sağlık ve ekonomi alanlarında neden olduğu krize rağmen geçen yıl Almanya'nın en büyük ihracat pazarı ABD, en önemli ticaret ortağı da Çin olmuştu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Çin, 2020'de 212,1 milyar avro değerindeki mal ticareti ile Almanya'nın en önemli ticaret ortağı olmaya devam etti.

Almanya'nın Çin'den yaptığı ithalatın geçen yıl yüzde 5,6 artarak 116,3 milyar avroya yükselmesi dikkati çekti.

1980'de Almanya'nın 35'inci ticaret ortağıyken, 1990'da 14'üncü sıraya yükselen Çin, 2015'ten beri Almanya'nın en önemli ticaret ortağı konumunda bulunuyor. Almanya'nın Çin'e karşı ticaret açığı, geçen yıl 20,4 milyar avro olarak kayıtlara geçti.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya, Çin ile ilişkileri farklılıklara rağmen dinamik ve çeşitli görüyor - Son Dakika


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