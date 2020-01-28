Almanya Çin'in Wuhan kentinde bulunan vatandaşlarını tahliyeye hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya Çin'in Wuhan kentinde bulunan vatandaşlarını tahliyeye hazırlanıyor - Son Dakika

Almanya Çin'in Wuhan kentinde bulunan vatandaşlarını tahliyeye hazırlanıyor

6 saat önce

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ölümcül Korona virüsünün ortaya çıktığı ve virüsün yayılması ile karantina altına alınan Çin'in Wuhan kentinde bulunan vatandaşlarını tahliye etmeye hazırlandıklarını belirtirken, Alman Dışişleri Bakanlığı da vatandaşlarına "Çin seyahatlerinizi...

Almanya Çin'in Wuhan kentinde bulunan vatandaşlarını tahliyeye hazırlanıyor, System.String[]

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ölümcül Korona virüsünün ortaya çıktığı ve virüsün yayılması ile karantina altına alınan Çin'in Wuhan kentinde bulunan vatandaşlarını tahliye etmeye hazırlandıklarını belirtirken, Alman Dışişleri Bakanlığı da vatandaşlarına "Çin seyahatlerinizi erteleyin" uyarısında bulundu.

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen ve dünyaya yayılan Korona virüsüne karşı tedbirler alınmaya devam ediliyor. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas yaptığı açıklamada, Çin'in karantina bölgesi Wuhan'da bulunan vatandaşlarının tahliyesi için hazırlandıklarını ifade etti. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr da yaklaşık 90 Almanın, karantina altına alınan Wuhan kentinde bulunduğu bilgisini verdi. Almanya'nın Çin Konsolosluğu yetkililerinin Almanya vatandaşlarıyla irtibat halinde olduğunu ve yetkililerin Wuhan'a hareket ettiklerini belirten Adebahr, Dışişleri Bakanlığında da bir kriz yönetim ekibi oluşturulduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanlığının resmi internet sayfasında yayınlanan açıklamada, Aralık 2019'dan bu yana, Wuhan şehrinde, büyük olasılıkla kümes hayvanları ve balık pazarlarından kaynaklanan akciğer hastalıklarının Korona virüsü olarak tespit edildiği ve hastalığın Çin ve diğer ülkelerde yayılmaya devam ettiği belirtildi. Açıklamada hastalığın nedeninin tam olarak belirlenemediği ancak bulaşıcı olduğunun kanıtlandığına vurgu yapılırken, Bakanlık Wuhan'da bulunmanın tehlikeli olduğunu ifade etti.

"ÇİN'E SEYAHATİNİZİ ERTELEYİN"

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Wuhan'da ve ülke genelindeki seyahat kısıtlamalarına vurgu yapılarak, Almanlara Çin'e yapacakları seyahatleri erteleme ve Asya kıtasına seyahat etmeden önce İnfluenza aşısı olmaları uyarılarında bulunuldu.

(Mehmet Koca/İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Almanya, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:35 Kaynak: İHA
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