Son Dakika Haberleri: Almanya, cinayet şüphesiyle Berlin'deki 2 Rus diplomatı sınır dışı etti
Son Dakika Dünya Almanya, cinayet şüphesiyle Berlin'deki 2 Rus diplomatı sınır dışı etti - Son Dakika Dünya

Almanya, cinayet şüphesiyle Berlin'deki 2 Rus diplomatı sınır dışı etti

6 saat önce

Almanya, ağustos ayında Berlin'de Gürcistan vatandaşı bir kişinin öldürülmesi nedeniyle Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğinde çalışan iki Rus'u sınır dışı ettiğini duyurdu

Almanya, cinayet şüphesiyle Berlin'deki 2 Rus diplomatı sınır dışı etti, System.String[]

Almanya, ağustos ayında Berlin'de Gürcistan vatandaşı bir kişinin öldürülmesi nedeniyle Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğinde çalışan iki Rus'u sınır dışı ettiğini duyurdu.


Karar, Alman federal savcıların cinayet davasını yerel yetkililerden devralmasından kısa süre sonra alındı.

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Almanya, Berlin, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:28 
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