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Almanya, cinayet şüphesiyle Berlin'deki 2 Rus diplomatı sınır dışı etti
6 saat önce
Almanya, ağustos ayında Berlin'de Gürcistan vatandaşı bir kişinin öldürülmesi nedeniyle Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğinde çalışan iki Rus'u sınır dışı ettiğini duyurdu
Almanya, ağustos ayında Berlin'de Gürcistan vatandaşı bir kişinin öldürülmesi nedeniyle Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğinde çalışan iki Rus'u sınır dışı ettiğini duyurdu.
Karar, Alman federal savcıların cinayet davasını yerel yetkililerden devralmasından kısa süre sonra alındı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:28
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