Almanya condor'a 400 milyon euro kredi verecek

Almanya'da federal hükümet ve Hessen eyalet hükümeti, iflas eden seyahat şirketi Thomas Cook'un Alman iştiraki havayolu şirketi Condor'a devlet destek kredisi verilmesi konusunda anlaştı.

Varılan anlaşma çerçevesinde Condor'a 400 milyon euro devlet garantili kredi sağlanacak. Kredi meblağı federal hükümet ile Hessen eyalet hükümeti tarafından temin edilecek.

Business Insider'da yer alan habere göre, Thomas Cook'un iflasını açıklamasının ardından Condor, Almanya'da merkezinin bulunduğu Hessen eyalet hükümetinden likidite darboğazını aşabilmek için devlet garantili destek kredisi talebinde bulunmuştu. Condor, ana şirketin iflasından sonra uçuşlarını iptal etmedi.

Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Salı günü yaptığı açıklamada Condor'un içine düştüğü olumsuz koşulların Thomas Cook şirketinin iflasıyla bağlantılı olduğunu belirterek, "Şirketin kendisinin neden olduğu bir sorun değil" demişti.