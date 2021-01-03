Almanya, Covid-19 kısıtlamalarını uzatmayı planlıyor - Son Dakika

Almanya, Covid-19 kısıtlamalarını uzatmayı planlıyor

03.01.2021 19:13
Almanya, Covid-19 kısıtlamalarını uzatmayı planlıyor, System.String[]

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve eyalet liderleri tarafından Salı günü düzenlenecek olan toplantıda Almanya'da 10 Ocak'ta bitmesi planlanan korona virüs (Covid-19) kısıtlamalarının uzatılması bekleniyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve eyalet liderleri tarafından Salı günü düzenlenecek olan toplantıda Almanya'da 10 Ocak'ta bitmesi planlanan korona virüs (Covid-19) kısıtlamalarının uzatılması bekleniyor.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında alınan önlemlere rağmen aralarında Almanya'nın da bulunduğu birçok ülkede vaka sayıları hızla artmaya devam ediyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel ve eyalet liderli tarafından Salı günü gerçekleştirilecek olan toplantıda, 10 Ocak'ta bitmesi planlanan Covid-19 kısıtlamasının süresinin uzatılması bekleniyor. Fakat kısıtlamaların ne kadar süre ile uzatılacağı hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

Kendisine kısıtlamalar hakkında yöneltilen soruları cevaplayan Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkede vaka sayılarında azalma gözlenmesine rağmen, sayıların halen yüksek olduğuna dikkat çekerek, "Vaka sayıları hala çok yüksek. Bu nedenle Covid-19 kısıtlamalarını uzatacağız. Bu karar, erkenden rahatlayıp birkaç hafta kadar kısa bir süre sonra yeni ve daha zor sorunlarla karşılaşmaktan daha iyidir" dedi.

Almanya, yılbaşı öncesinde restoranların ve birçok işletmenin kapatılmasına neden olan sıkı bir kısıtlama kararı almıştı. Fakat bu karara rağmen Almanya'da vaka sayılarında artış gözlemlenmiş ve günlük can kaybı binin üzerine çıkmıştı. Almanya'da 7 günlük Covid-19 bulaş oranının 100 bin kişide 140 kişi olduğu belirtildi. Bu oran, hükümet yetkililerinin kısıtlamaların kalkması için güvenli olarak belirlediği 100 bin kişide 50 vaka oranının üzerinde seyrediyor. Birçok hükümet ve sağlık yetkilisi ise, kısıtlamaların 25 Ocak'a kadar güvenli olarak görülen 100 bin kişide 50 vaka oranına düşmesi halinde kaldırılmasını tavsiye ediyor.

Yeni yılda Covid-19'un etkisi, yetkilileri korkutuyor

Almanya Yoğun Bakım Doktorları Birliği Başkanı Uwe Janssens yerel basına yaptığı açıklamasında, "Covid-19'un yeni yılda hastanelerdeki etkisini ancak haftaya görebiliriz. Yeni yılın etkisi sonradan ortaya çıkacak" dedi.

Almanya'nın 16 eyaletinden gelen yetkiler tarafından, dün kısıtlamaların uzatılması adına bir konferans düzenleme kararı alınmıştı. Fakat yetkililer arasında kısıtlamaların ne kadar süre uzatılacağına dair spekülasyonlar halen devam ediyor. Ülkede Covid-19'dan daha ağır etkilenen eyaletler kısıtlamalarının 3 hafta daha uzatılarak, okulların kapanmasını için çağrıda bulundu. Diğer eyaletlerin kararı ise kısıtlamalarının sadece 2 hafta daha uzatılması yönünde olduğu belirtildi.

Robert Koch Enstitüsü tarafından açıklanan Almanya'da ki son Covid-19 verilerine göre, ülkede son 24 saatte 10 bin 315 korona virüs vakasının tespit edilmesiyle ülke genelindeki toplam vaka sayısı 1 milyon 765 bin 666'ya yükseldi. Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 312 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 34 bin 272 oldu. Açıklamada salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 381 bin 900 kişinin iyileştiği kaydedilirken, aktif Covid-19 taşıyan kişi sayısının 349 bin 494 olduğu belirtildi.

-İHA-

Angela Merkel, Koronavirüs, Almanya, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Almanya, Covid-19 kısıtlamalarını uzatmayı planlıyor - Son Dakika


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