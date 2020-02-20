Almanya Cumhurbaşkanı, 5 Türk'ün öldürüldüğü olay yerine çiçek bıraktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya Cumhurbaşkanı, 5 Türk'ün öldürüldüğü olay yerine çiçek bıraktı - Son Dakika

Almanya Cumhurbaşkanı, 5 Türk'ün öldürüldüğü olay yerine çiçek bıraktı

7 saat önce

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, aralarında 5'i Türk 10 kişinin hayatını kaybettiği Hanau saldırısının gerçekleştirildiği olay yerini ziyaret etti.

Almanya Cumhurbaşkanı, 5 Türk'ün öldürüldüğü olay yerine çiçek bıraktı, System.String[]

Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, aralarında 5'i Türk 10 kişinin hayatını kaybettiği Hanau saldırısının gerçekleştirildiği olay yerini ziyaret etti.


Almanya dün gece gerçekleştirilen saldırıyla sarsıldı. Olayda 5'i Türk 10 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine hem Türk hem de Alman yetkililer tarafından ziyaret gerçekleştirildi. Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Hessen Eyalet Başbakanı Volker Bouffier'in olay yerine gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de olay yerine geldi. Steinmeier, olay yerine çiçek bırakarak hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. Cumhurbaşkanı Steinmeier, ziyareti sırasında bölgede bulunan vatandaşların tepkisine maruz kaldı. "Cumhurbaşkanı çiçek bırakmak yetmez, önlem alın" tepkisiyle karşılaştı. - FRANKFURT

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Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 08:55 Kaynak: İHA
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