Almanya Cumhurbaşkanı: ABD, Rusya ve Çin arasındaki rekabet nükleer savaş riskini tetikliyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Almanya Cumhurbaşkanı: ABD, Rusya ve Çin arasındaki rekabet nükleer savaş riskini tetikliyor - Son Dakika Dünya

Almanya Cumhurbaşkanı: ABD, Rusya ve Çin arasındaki rekabet nükleer savaş riskini tetikliyor

6 saat önce

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier Çin Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) gibi büyük ülkelerin arasında yaşanan rekabetin dünya genelinde bir güvensizlik ortamı yarattığını belirterek, nükleer silah tehdidini tetiklediğini söyledi

Almanya Cumhurbaşkanı: ABD, Rusya ve Çin arasındaki rekabet nükleer savaş riskini tetikliyor, System.String[]

Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier Çin Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) gibi büyük ülkelerin arasında yaşanan rekabetin dünya genelinde bir güvensizlik ortamı yarattığını belirterek, nükleer silah tehdidini tetiklediğini söyledi.


Steinmeier, seçim dönemi kullandığı slogandan bahsederek isim vermeden ABD Başkanı Donald Trump'ı da eleştirdi.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 07:47 
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