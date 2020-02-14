Son Dakika › Dünya › Almanya Cumhurbaşkanı: ABD, Rusya ve Çin arasındaki rekabet nükleer savaş riskini tetikliyor - Son Dakika Dünya
Almanya Cumhurbaşkanı: ABD, Rusya ve Çin arasındaki rekabet nükleer savaş riskini tetikliyor
6 saat önce
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier Çin Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) gibi büyük ülkelerin arasında yaşanan rekabetin dünya genelinde bir güvensizlik ortamı yarattığını belirterek, nükleer silah tehdidini tetiklediğini söyledi
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 07:47
Son Dakika Yüzlerce insanın canını alan koronavirüsün fotoğrafları ilk kez yayımlandı Kadir, ağabeyinden üniversiteye hazırlık kitaplarını istemiş Çin'deki koronavirüs salgını bu kez sağlık görevlilerini vurdu! 1716 kişiye bulaştı, 6 kişi öldü Son dakika: ABD ve Taliban ateşkes anlaşmasına vardı