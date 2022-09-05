Almanya'da 1972 Münih Olimpiyatları'ndaki katliamda yaşamını yitirenler anıldı - Son Dakika
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Almanya'da 1972 Münih Olimpiyatları'ndaki katliamda yaşamını yitirenler anıldı

05.09.2022 18:36
Almanya'da 1972 Münih Olimpiyatları'ndaki katliamda yaşamını yitirenler anıldı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, 1972 Olimpiyatları saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerinden af ??diledi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, 1972 Olimpiyatları saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerinden af ??diledi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile 1972 Olimpiyatları saldırısında hayatını kaybedenler için Münih'te düzenlenen anma etkinliğine katılan Steinmeier, yaptığı konuşmada, o dönem yaşananların telafi edilemeyeceğini vurgulayarak, "Bundan utanıyorum. Bu ülkenin Devlet Başkanı olarak ve Almanya adına, Münih Olimpiyatları'nda İsrailli sporcuların yetersiz korunmasından ve sonrasında yaşananlardan dolayı affınıza sığınıyorum." dedi.

Steinmeier, saldırıda hayatını kaybedenlerin akrabalarına ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a anma etkinliğine katıldıkları için teşekkür ederek, "Sizler olmadan, akrabalar olmadan ve İsrail devletinin varlığı olmadan, onurlu bir anma hayal edemezdim." diye konuştu.

Holokost'tan sonra Almanya'da Olimpiyat oyunlarına katılmanın "bir güven göstergesi" olduğunu anlatan Steinmeier, "Ancak böyle bir saldırıya hazırlıklı olmayan Almanya, bu güveni sağlayamadı." ifadesini kullandı.

Steinmeier, saldırıdan sonra bile hatalar yapıldığını vurgulayarak, "Hayatta kalan saldırıyı yapan faillerin neden bu kadar hızlı sınır dışı edildikleri ve Alman aşırılık yanlılarıyla ne gibi bağlantıları olduğu gibi birçok soru bugüne kadar cevapsız kaldı. Hükümetin bu karanlık bölüme daha fazla ışık tutmak için İsrailli ve Alman tarihçilerden oluşacak bir komisyon kurulmasını önermesi iyi bir şey." dedi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da Alman topraklarında sporcuların, antrenörlerin, hakemlerin İsraillilerin ve Yahudilerin rehin alınmasına inanamadıklarını belirterek, olaydan 24 saat sonra bu kişilerden hiçbirinin yaşamadığı haberini aldıklarını, bunun alabilecekleri en kötü haber olduğunu ifade etti.

O dönemde kendisinin küçük yaşta olmasına rağmen olayı unutamadığını anlatan Herzog, olayın uluslararası sporun en karanlık dönemlerinden biri olduğunu söyledi.

Kendileri için bu olayın ulusal bir felaket olduğunu ve öyle kalacağını belirten Herzog, 5 halkalı olimpiyat bayrağının bir daha asla eskisi gibi olmayacağını dile getirdi.

Olimpiyatlarda bu olayın anılmadığını ve kurbanların ailelerinin acılarıyla yalnız bırakıldıklarını söyleyen Herzog, "Bu bir Yahudi-İsrail trajedisi değil. Bu küresel bir trajedidir. Her olimpiyatlarda anılması ve hatırlanması gereken bir trajedi. Her neslin dersler alması gereken bir trajedi." ifadelerini kullandı.

Herzog, dünyanın 1972 Münih Olimpiyatları'nda yaşananları unutmamasını isteyerek, terörizme karşı mücadelenin her yerde ve her zaman birlikte, kararlılıkla ve kalıcı bir şekilde yapılması gerektiğini kaydetti.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Almanya'nın son günlerde olaydaki ihmallerden sorumluluk üstelenmesi, olayın objektif bir şekilde incelenmesi ve ailelere tazminat ödemesine ilişkin aldığı karardan dolayı Cumhurbaşkanı Steinmeier'e, Alman hükümetine, Bavyera eyalet hükümetine ve Münih Belediyesine teşekkür etti.

Bu konuda ailelerle anlaşma sağlanmasının yarım yüzyıl sürdüğüne işaret eden Herzog, bu anlaşmayı kurbanların ailelerine yönelik önemli, ahlaki ve adil bir adım olarak niteledi.

Anma törenine, kurban ailelerinin yakınları, siyasiler, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ve çok sayıda davetli katıldı.

Münih Olimpiyatları katliamı

1972 Münih Olimpiyatları'nda Filistinli "Kara Eylül" örgütü, 5 Eylül günü olimpiyat köyünü basarak İsrailli sporcu ve antrenörleri rehin almıştı.

İsraillileri 16 saat boyunca rehin tutan örgüt üyeleri, İsrail takımı kafilesinden 11 kişiyi, bir de Alman polisini öldürmüştü.

Alman hükümeti ile Münih Olimpiyatları kurbanlarının aileleri arasında uzun görüşmeler sonrasında 31 Ağustos'ta "tarihi bir soruşturma, sorumluluk alınması ve kurbanların ailelerine uygun bir tazminat ödenmesine" ilişkin anlaşmaya varıldığı açıklanmıştı.

Alman basınındaki haberlere göre, Alman hükümeti ailelere 28 milyon avro tazminat ödeyecek.

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Kaynak: AA

Almanya, Herzog, Münih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da 1972 Münih Olimpiyatları'ndaki katliamda yaşamını yitirenler anıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Almanya'da 1972 Münih Olimpiyatları'ndaki katliamda yaşamını yitirenler anıldı - Son Dakika
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