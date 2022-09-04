Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile bir araya geldi - Son Dakika
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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile bir araya geldi

04.09.2022 19:02
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile bir araya geldi

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İsrailli mevkidaşı Isaac Herzog ile Berlin'de bir araya geldi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, İsrailli mevkidaşı Isaac Herzog ile Berlin'de bir araya geldi.

Steinmeier, Cumhurbaşkanlığı konutu Bellevue Sarayı'nda Herzog ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Almanya ile İsrail arasındaki ilişkilerin benzersiz ve değerli olduğunu ifade eden Steinmeier, ihtilafların ve gerginliklerin yaşandığı ve antisemitizmin yaygın olduğu bir dönemde Almanya-İsrail dostluğunun her zamankinden daha önemli ve güçlü olduğunu söyledi.

Steinmeier, bu ziyaretin 1972'deki Münih Olimpiyatlarında İsrail takımına karşı yapılan saldırının 50. yıl dönümünün öncesinde gerçekleştiğine işaret ederek, kurbanların aileleri ile Alman hükümeti arasında tarihi sorumluluk ve tazminat konusunda bir anlaşma sağlanmasından dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Bu konuda bir anlaşmanın sağlanmasının 50 yıl sürmesi ve son günlerde bunun gerçekleşmesinin "gerçekten utanç verici" olduğunu belirten Steinmeier, anlaşmanın derin yaraları iyileştirmeyeceğini de bildiğini kaydetti.

Steinmeier, bu olayın gelecekte Almanya-İsrail ilişkilerinde bir yük olmayacağına inandığını söyledi.

"Geçmişe bakmak bugünün sorumluluğunu hatırlatıyor." ifadesini kullanan Steinmeier, Almanya'da antisemitizme tahammül etmeyeceklerini ve her yerde bu nefret ideolojisinin yayılmasına karşı duracaklarını vurguladı.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da 1972 Olimpiyatlarında meydana gelen olayla ilgili yapılan görüşmelerdeki çabasından dolayı Steinmeier'e teşekkür etti.

Bu anlaşmanın, hatalar ve insani trajediler hakkında konuşmaya ve gelecek için dersler çıkarmaya imkan verdiğini belirten Herzog, "terörizme olimpiyatların düşüncesini bozmaya izin verilmemesi gerektiğini" söyledi.

Herzog, İsrail ile Almanya arasındaki ilişkilerin önemine işaret ederek, bu ilişkilerin iki ülke için de vazgeçilmez olduğunu ve Almanya'nın uluslararası düzeyde İsrail'e verdiği desteğe değer verdiklerini vurguladı.

İran ile yapılacak muhtemel nükleer anlaşmayı Steinmeier ile görüşmede dile getirdiğini ve İsrail'in endişelerini aktardığını anlatan Herzog, İsrail'in bu anlaşmaya olumsuz baktığının bilindiğini ifade etti.

Herzog, "Böyle bir anlaşmanın imzalanma olasılığı konusunda çok endişeliyiz. İran'ın anlaşmaya uymamasından çok endişeliyiz." dedi.

En büyük tehdidin İran'dan geldiğini belirten Herzog, uluslararası toplumun İran'a karşı kararlık sergilemesi gerektiğini ve müttefiklerden İsrail'in yanında durmasını beklediklerini kaydetti.

Öte yandan, Steinmeier ve Herzog yarın Münih yakınlarındaki Fürstenfeldbruck beldesinde Münih Olimpiyatları katliamının 50. yıl dönümünde düzenlenecek anma etkinliğine katılacak.

Münih Olimpiyatları katliamı

1972 Münih Olimpiyatları'nda Filistinli "Kara Eylül" örgütü, 5 Eylül günü olimpiyat köyünü basarak İsrailli sporcu ve antrenörleri rehin almıştı.

İsraillileri 16 saat boyunca rehin tutan örgüt üyeleri, İsrail takımı kafilesinden 11 kişiyi, bir de Alman polisini öldürmüştü.

Alman hükümeti ile Münih Olimpiyatları kurbanlarının aileleri arasında uzun görüşmeler sonrasında 31 Ağustos'ta "tarihi bir soruşturma, sorumluluk alınması ve kurbanların ailelerine uygun bir tazminat ödenmesine" ilişkin anlaşmaya varıldığı açıklanmıştı. Alman basınındaki haberlere göre, Alman hükümeti ailelere 28 milyon avro tazminat ödeyecek.

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Kaynak: AA

Almanya, İsrail, Herzog, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile bir araya geldi - Son Dakika

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