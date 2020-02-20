Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier olay yerinde konuştu - Son Dakika

Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier olay yerinde konuşması HANAU - Almanya'nın Hanau kentinde bugün iki iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier olay yerinde konuştu.