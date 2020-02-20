Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier olay yerinde konuştu - Son Dakika

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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier olay yerinde konuştu
7 saat önce
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier olay yerinde konuşması HANAU - Almanya'nın Hanau kentinde bugün iki iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:01 Kaynak: AA
Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier olay yerinde konuşması HANAU - Almanya'nın Hanau kentinde bugün iki iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier olay yerinde konuştu.
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