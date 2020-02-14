Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: "Büyük güçler, Orta Doğu ve Libya'daki çatışmaları izlemekle... - Son Dakika
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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: "Büyük güçler, Orta Doğu ve Libya'daki çatışmaları izlemekle...

12 dakika önce

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, 56. Münih Güvenlik Konferansı açılış konuşmasında, "Büyük güçler, Orta Doğu ve Libya'daki çatışmaları izlemekle yetiniyor" ifadelerini kullandı.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier:

Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, 56. Münih Güvenlik Konferansı açılış konuşmasında, "Büyük güçler, Orta Doğu ve Libya'daki çatışmaları izlemekle yetiniyor" ifadelerini kullandı.


Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, bu yıl 56.'sı düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nın açılış konuşmasında ABD, Rusya ve Çin'i eleştirdi.


Cumhurbaşkanı Steinmeier, evrensel değerlerin hiçe sayılarak barışın sağlanmasının mümkün olamayacağını söylerken, "Rusya Kırım'ı işgal ediyor, ABD uluslararası kuralları hiçe sayarak hareket ediyor, Çin uluslararası hukuka yalnızca kendi çıkarlarına ters düşmediği durumlarda uyuyor. Dünya barışını sağlayabilmek, evrensel değerlere sahip çıkmakla mümkün olabilir, aksi takdirde dünya karanlığa sürüklenir" ifadelerini kullandı.


AB ve Rusya arasında daha iyi bir ilişkiye ihtiyaç olduğunu vurgulayan Steinmeier, "Rusya, askeri şiddet ve Avrupa kıtasındaki sınırların şiddetli hareketini tekrar siyaset aracı haline getirdi. Sonuç, belirsizlik ve güven kaybıdır" dedi.


Avrupa entegrasyonunu tekrar değerli ve bağlantılı bir proje olarak gördüğünü belirten Steinmeier, "Avrupa başarısız olmamalıdır. Ortaklarımızı değil, aynı zamanda rakiplerimizi neyin harekete geçirdiğiyle daha fazla ilgilenmemiz gerekiyor. Çatışmalar karşı tarafın çıkarlarını koruyamadan çözülemez. İran ile nükleer bir anlaşma farklı şekilde gerçekleştirilebilirdi ve Doğu Ukrayna'da barış olmazdı. Libya'daki savaşı sona erdirmek için birçok el sıkışmanız gerekiyor" diyerek, her kesimle diplomatik görüşmeler yapılması gerektiğini belirtti. Büyük güçlerin rekabet fikrinin sadece günümüzün strateji belgelerini belirlemekle kalmadığına değinen Steinmeier, "Büyük güçler, Orta Doğu ve Libya'daki çatışmaları izlemekle yetiniyor" dedi.


Steinmeier, konuşmasında ABD yönetimini de eleştirerek, ABD'nin alışılmadık bir şekilde uluslararası kurumların kararlarının hiçe saydığını, ticaret savaşları, iklim değişikliği gibi küresel sorunlara çözüm arayışında uluslararası toplumu zayıflattığını bundan dolayı da uluslararası kurumların engellenmesi, endişeyle takip edildiğini ifade etti.


Öte yandan Steinmeier, yeni bir silahlanma yarışı konusunda da uyarıda bulunarak, "Klasik güvenlik ikilemine geri dönüyoruz. Daha fazla güvensizlik, daha fazla silahlanma, daha az güvenlik kaçınılmaz sonuçlardır. Sadece daha fazla silah üretmekle kalmayacak, aynı zamanda daha fazla nükleer silahlı güç için tüm risklerle birlikte yeni bir nükleer silahlanma yarışına dönüşecektir" dedi.


Steinmeier, Çin, Rusya ve bölgesel güçlerle ilişkilerde gerçekçi bir dış politika izlemesi gerektiğini belirtirken, Çin'in uluslararası kurumlarda da önemli bir oyuncu haline geldiğini ifade etti. Öte yandan Steinmeier, Çin'in aynı zamanda uluslararası hukuku yalnızca kendi çıkarlarına ters düşmediği durumlarda kabul etmesini de eleştirdi. - MÜNİH

Cumhurbaşkanı, Orta Doğu, Almanya, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 07:42 Kaynak: İHA
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