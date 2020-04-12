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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Covid-19 salgını insanlığımız için bir sınav
6 saat önce
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının bir insanlık sınavı olduğunu söyledi. Steinmeier, ulusa sesleniş konuşmasında, halkı sabırlı olmaya, disiplinli davranmaya ve dayanışma göstermeye çağırdı
Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının bir insanlık sınavı olduğunu söyledi.
Steimeier, ulusa sesleniş konuşmasında, halkı sabırlı olmaya, disiplinli davranmaya ve dayanışma göstermeye çağırdı.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 06:09
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