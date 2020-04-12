Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Covid-19 salgını insanlığımız için bir sınav

Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının bir insanlık sınavı olduğunu söyledi. Steinmeier, ulusa sesleniş konuşmasında, halkı sabırlı olmaya, disiplinli davranmaya ve dayanışma göstermeye çağırdıView on euronews