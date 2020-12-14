Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: "Daha kararlı adımlar atmak zorundayız" - Son Dakika

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: "Daha kararlı adımlar atmak zorundayız"

14.12.2020 15:22
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier:

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, alınan önlemlere rağmen korona virüs salgınına karşı istenen sonucu alamadıklarını ve durumun ciddiyetini koruduğunu belirterek, "Şimdiye kadarki çabalar sonuç vermedi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, alınan önlemlere rağmen korona virüs salgınına karşı istenen sonucu alamadıklarını ve durumun ciddiyetini koruduğunu belirterek, "Şimdiye kadarki çabalar sonuç vermedi. Daha kararlı adımlar atmak zorundayız" dedi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ülke genelinde tam kapanma öncesinde bugün durumu değerlendirdi. Salgınının kontrolden çıkma riski bulunduğu uyarısı yaparak durumun çok ciddi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Steinmeier, "Bir haftada binlerce kişi öldü. Ek kısıtlamalara gitmeden olmayacak. Şimdiye kadarki çabalar sonuç vermedi. Federal hükümet ve eyalet yönetimlerinin aldığı ve Çarşamba gününden itibaren kapanmaya gidilmesi kararını destekliyoruz. Alınan bu kararların Federal Cumhuriyet tarihindeki en güçlü kısıtlamalarla karşı karşıya olacağız" ifadelerini kullandı.

"YÜZLERCE İNSAN HAYATINI KAYBEDİYOR"

24 Aralık'ta başlayacak olan Noel kutlamalarının daha sonra telafi edilebileceğini söyleyen Alman Cumhurbaşkanı, "Salgın nedeniyle Noel'i ve yeni yılı farkı kutlayabiliriz. Arkadaşlarımıza ve akrabalarımızı hediyelerle daha sonra da sevindirebiliriz. Şu an önemli olan sağlığımızı korumak ve hayat kurtarmaktır. Tatil döneminde temasın en aza indirilmesinin önemine dikkat etmeyiz. Salgın nedeniyle hızla artan yoğun bakım hasta sayısı ve sağlık sistemini çökertecek boyutlara ulaşmasına izin vermemeliyiz. Her gün on binlerce kişiye virüs bulaşıyor, yüzlerce insan hayatını kaybediyor. Yoğun bakım ünitelerindeki ve huzurevlerindeki doktorlar ve hemşireler zaten sınırlarını aşmış bulunuyor. Salgın ile mücadelede bugüne kadar çabalarımız yeterli değil, daha tutarlı davranmanız gerekiyor" açıklamasını yaptı.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLER HEPİMİZ İÇİN BİR SINAVDIR"

Salgınla mücadelede halkın oynadığı rolün önemli olduğunu, herkesin kendisini ve çevresindekileri korumak için ek olarak ne yapabileceği sorusunu kendisine sorması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Steinmeier, "Hedefimiz yeni vaka sayılarını olabildiğince hızlı bir şekilde düşürmek ve düşük seviyede tutmaktır. Bu ancak önümüzdeki birkaç hafta içinde temaslarımızı ve karşılaşmalarımızı kökten sınırlarsak başarılı olabilir. Önümüzdeki günler hepimiz için bir sınavdır. Hep birlikte bu krizi atlatacağımıza inanıyorum. Bunu başarmak zorundayız. Başaracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, virüse karşı mücadelede çok önemli bir aşamaya girildiğini, tıbbi bilginin ve tedavi seçeneklerinin artık birkaç ay öncesine göre çok daha gelişmiş durumda olduğunu ifade ederek, ilk aşıların Aralık ayında Almanya'da onaylanacağını dile getirdi. Yüzlerce aşı merkezi kurularak ve aşılar yılbaşından hemen sonra başlayacağını sözlerine ekleyen Steimeier, "Eminim şu anda gösterdiğimiz sorumluluk, bir süre daha üstleneceğimiz yükler boşuna değildir. Özellikle risk altında olanları, çok sayıda hasta olanları ve yoğun bakım ünitelerinde yaşam mücadelesi verenleri düşünelim" ifadesini kullandı.

(Mehmet Koca/İHA)

Frank Walter Steinmeier, Cumhurbaşkanı, Almanya, Aralık, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: 'Daha kararlı adımlar atmak zorundayız' - Son Dakika


Son Dakika

Hem kavga ettiği karısını hem de kendilerini ayırmaya çalışan baldızını bıçakladı Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Yılbaşında 3 günlük bir kısıtlamanın olumlu olacağını düşünüyorum KKTC'nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL, dünya basınında büyük ses getirdi Mağdurlardan aldıkları paralarla fotoğraf çektiren dolandırıcılar yakalandı Alman biyoteknoloji şirketi koronavirüse karşı etkili ilaç buldu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu: İngilizlerden geri alınan ata tohumları paha biçilmez Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı
YouTube ve Gmail gibi birçok Google servisine erişim sorunu yaşanıyor YouTube ve Gmail gibi birçok Google servisine erişim sorunu yaşanıyor         
15:14
İBB yönetiminden İstanbul'da suya yüzde 40 zam talebi İBB yönetiminden İstanbul'da suya yüzde 40 zam talebi         
14:31
İsrail gazetesinden Joe Biden'a şaşırtan çağrı: Türkiye üç kıtayı kapsayan bir güç, Ankara ile aranı iyi tut İsrail gazetesinden Joe Biden'a şaşırtan çağrı: Türkiye üç kıtayı kapsayan bir güç, Ankara ile aranı iyi tut         
14:20
Pfizer, BioNTech ve Moderna'nın koronavirüs aşılarından 32 milyar dolar kazanması bekleniyor Pfizer, BioNTech ve Moderna'nın koronavirüs aşılarından 32 milyar dolar kazanması bekleniyor         
14:08
Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu         
13:49
Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay! Komşularını baklava ikram edip uyuttuktan sonra engelli kızlarını kaçırdı Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay! Komşularını baklava ikram edip uyuttuktan sonra engelli kızlarını kaçırdı         
12:51
CHP Adana Milletvekili Şevkin'den Sağlık Bakanı Koca'ya çağrı: Derhal boş hastaneleri açın CHP Adana Milletvekili Şevkin'den Sağlık Bakanı Koca'ya çağrı: Derhal boş hastaneleri açın         
12:04
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, Ufuk Beydemir ile aşk yaşamaya başladı Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, Ufuk Beydemir ile aşk yaşamaya başladı         
11:12
Uğur Arslan'dan anlamlı koronavirüs projesi! Başrollerde Murat Övüç ve Nuri Alço yer aldı Uğur Arslan'dan anlamlı koronavirüs projesi! Başrollerde Murat Övüç ve Nuri Alço yer aldı         
11:02
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplarda olacak Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplarda olacak         
10:12
Arkadaşının altınlarını sahtesiyle değiştirip eşine otomobil almış Arkadaşının altınlarını sahtesiyle değiştirip eşine otomobil almış         
09:53
Avusturyalı siyasetçi kürsüde kolaya korona testi yaptı, sonuç pozitif çıktı Avusturyalı siyasetçi kürsüde kolaya korona testi yaptı, sonuç pozitif çıktı         
08:42
Hülya Açıkgöz'den ihanet uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı Hülya Açıkgöz'den ihanet uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı         
07:52
Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti         
21:49
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti         
21:24
İrem Derici'den eski sevgilileriyle ilgili bomba itiraf: Görünce kuduruyorum İrem Derici'den eski sevgilileriyle ilgili bomba itiraf: Görünce kuduruyorum         
21:15
Alkol şişede durduğu gibi durmuyor! Koronavirüsün zirve yaptığı şu günlerde İngiliz gençler sosyal mesafeyi unuttu Alkol şişede durduğu gibi durmuyor! Koronavirüsün zirve yaptığı şu günlerde İngiliz gençler sosyal mesafeyi unuttu         
20:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2020 15:33:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: "Daha kararlı adımlar atmak zorundayız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei