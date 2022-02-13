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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Putin'e: "Demokrasinin gücünü hafife alma" - Son Dakika

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Putin'e: "Demokrasinin gücünü hafife alma"

13.02.2022 18:49

- Almanya'da cumhurbaşkanlığında ikinci döneme seçilen Frank Walter Steinmeier, Rusya Devlet Başkanı Valdimir Putin'e seslenerek, "Demokrasinin gücünü hafife alma. Biz barışçı bir komşuluk istiyoruz, karşılıklı saygı istiyoruz.

- Almanya'da cumhurbaşkanlığında ikinci döneme seçilen Frank Walter Steinmeier, Rusya Devlet Başkanı Valdimir Putin'e seslenerek, "Demokrasinin gücünü hafife alma. Biz barışçı bir komşuluk istiyoruz, karşılıklı saygı istiyoruz. Ukrayna'nın boynundan ipi çıkarın, birlikte çözüm arayalım" dedi.

Almanya'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde federal kongrede bin 472 delegenin bin 45'inin desteğini alan 66 yaşındaki Frank Walter Steinmeier ilk turda yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. İkinci dönemine seçilen Steinmeier yaptığı konuşmada, partiler üstü bir cumhurbaşkanı olmaya devam edeceği sözünü vererek, görevinin ülkede yaşayan herkese hizmet etmek olduğunu vurguladı. Konuşmasında demokrasi vurgusu da yapan Steinmeier, "Görevim süresince demokrasinin yanında olanın yanında olacağım, demokrasinin karşısında olanın da karşısında olacağım" dedi.

Steinmeier, Covid-19 politikasının radikal ve şiddetli muhalifleriyle mücadele edeceğinin altını çizerek, "Pandemi sıkıntısı içinde yara açanlar, nefret ve yalanlar saçanlar, 'korona diktatörlüğü' hikayeleri uyduran, polislere, hemşirelere, belediye başkanlarına karşı tehdit ve şiddetten dahi çekinmeyenlere şunu söylüyorum. Buradayım, kalıyorum" diye konuştu. Cumhurbaşkanı olarak tartışmaktan da çekinmeyeceğini dile getiren Steinmeier, "Federal Başkan olarak tartışmadan çekinmeyeceğim, demokrasinin tartışmaya ihtiyacı var. Ama kırmızı bir çizgi var ve kırmızı çizgimiz nefret ve şiddetten geçiyor. Bu ülkede bu kırmızı çizgiyi korumak zorundayız" ifadelerini kullandı. Demokrasinin önündeki zorlukların hafife alınmaması konusunda da uyarılarda bulunan Steinmeier, içerdeki ve dışarıdaki demokrasi muhaliflerinin pandemi sırasında kurumlar, özgür bilim ve özgür medya hakkında şüphe yaydığını belirtti.

"UKRAYNA'NIN BOYNUNDAN İPİ ÇIKARIN, BİRLİKTE ÇÖZÜM ARAYALIM"

Ukrayna-Rusya arasında yaşanan gerginliğe de değinen Steinmeier, sadece Ukrayna'da değil, Doğu Avrupa'da yer alan pek çok ülkede korkunun arttığını dile getirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslenen Steinmeier, "Demokrasinin gücünü hafife alma. Biz barışçı bir komşuluk istiyoruz, karşılıklı saygı istiyoruz. Ukrayna'nın boynundan ipi çıkarın, birlikte çözüm arayalım" dedi.

Avrupa'daki büyüyen savaş tehlikesi konusunda uyarıda bulunan ve Ukrayna çevresindeki gergin güvenlik durumundan Rusya'yı sorumlu tutan Steinmeier, "Doğu Avrupa'da bir askeri çatışmanın, bir savaşın ortasındayız ve bundan Rusya sorumludur" dedi. Cumhurbaşkanı Steinmeier, "Rusya'nın asker konuşlandırmasını yanlış anlamak mümkün değil. Bu Ukrayna için bir tehdit. Ancak Ukrayna halkının korku ve tehdit olmadan yaşama, kendi kaderini tayin etme ve egemenlik hakkı var. Bunu yok etmeye çalışan herkese kararlılıkla cevap vereceğiz" ifadelerini kullandı.

(Mahmut Tosun/İHA)

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Putin'e: Demokrasinin gücünü hafife alma
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Putin'e: Demokrasinin gücünü hafife alma
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Putin'e: Demokrasinin gücünü hafife alma

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Walter Steinmeier, Vladimir Putin, cumhurbaşkanı, Almanya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Putin'e: 'Demokrasinin gücünü hafife alma' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Putin'e: "Demokrasinin gücünü hafife alma" - Son Dakika
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