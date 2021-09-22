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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den sömürge döneminden dersler çıkarılması çağrısı Açıklaması - Son Dakika

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den sömürge döneminden dersler çıkarılması çağrısı Açıklaması

22.09.2021 18:49
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den sömürge döneminden dersler çıkarılması çağrısı Açıklaması, System.String[]

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Avrupa ülkelerine, Afrika'daki sömürge dönemine ilişkin sorumluluk üstlenmesi çağrısında bulundu.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, Avrupa ülkelerine, Afrika'daki sömürge dönemine ilişkin sorumluluk üstlenmesi çağrısında bulundu.

Steinmeier, Berlin'de inşa edilen Humboldt-Forum'da, Etnoloji Müzesi ve Asya Sanat Müzesi'nden getirilen eserlerin yer aldığı serginin açılışında yaptığı konuşmada, eserlerin sömürge döneminde getirildiği ülkelerle görüşmeler yapılmasını istedi.

Bu görüşmelerin, eserlerin nereden geldiğine, iade edilmesine ve yeni müzelerin kurulması üzerine yapılması gerektiğini aktaran Steinmeier, "Sadece biz Almanlar değil, sömürge tarihi olan tüm Avrupa ülkeleri." ifadesini kullandı.

Steinmeier, bu sürecin sancılı olacağını belirterek, "Ancak biz Avrupalıların bu tarih karşısında sorumluluğumuz var. Her ülke kendi başına ve hep birlikte. Her ülkenin bu geçmişten dersler çıkarması lazım. Ancak Avrupalılar olarak hep birlikte. Çünkü bu bizim geleceğimizle ilgili." diye konuştu.

"Almanlar da insanları sömürdü, yağmaladı ve öldürdü"

Kolektif hafızada Alman sömürge döneminin uzun bir süre ya yüceltildiğini ya da tamamen unutulduğunu vurgulayan Steinmeier, belki o dönemde, Alman Güneybatı Afrikası'nda, bugünkü Kamerun ve Togo'da veya Papua Yeni Gine'de neler yaşandığının bilinmek istenmediğini söyledi.

Steinmeier, "Sömürge yöneticileri olarak Almanlar da insanları baskı altında tuttu, sömürdü yağmaladı ve öldürdü." dedi

Buradaki karanlığa ışık tutmanın sadece tarihçilerin görevi olmadığının altını çizen Steinmeier, "Almanların sömürge döneminde yaptıkları adaletsizlik, tüm toplum olarak bizi ilgilendiriyor. Çünkü ülkemizde de günümüzde, bu toplumun gündelik yaşamının ortasında, ırkçılık, ayrımcılık, sözde yabancıların aşağılanmasından fiziksel saldırılara kadar korkunç şiddet eylemeleri var." ifadelerini kullandı.

Steinmeier, sömürge tarihiyle yüzleşmek gerektiğine işaret ederek, "Günlük yaşamdaki ırkçılığın derin köklerini, ancak hatırlardaki karanlık noktaları aydınlatırsak, sömürge tarihimizle şimdiye kadar yaptığımızdan daha fazla uğraşırsak anlayabilir ve üstesinden gelebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Bugünkü Namibya topraklarında yer alan Alman Güneybatı Afrikası'nda Almanların işlediği suçu ülkesi tafafından kabul etmenin çok uzun sürdüğünü belirten Steinmeier, Alman hükümeti, Namibya hükümeti ve Herero ve Nama halklarıyla bu suçun bugünkü açıdan bir soykırım olarak kabul edilmesine ilişin başlatılan müzakerelerin yakında uzlaşmayla sonuçlanmasını ümit ettiğini söyledi.

"Alman tarihinin bu kısmına karşı sorumluluğumuzla yüzleşmeliyiz. Çünkü bu bizim geleceğimizle, dünya kültürlerine ev sahipliği yapan bir ülkede bir arada yaşamamızla ilgilidir." diyen Steinmeier, sömürge döneminde işlenen suçların ve on binlerce insanın katledilmesinin hatıralarda yer alması gerektiğini kaydetti.

Berlin'in Dahlem semtindeki Etnoloji Müzesi ve Asya Sanat Müzesi'nde bulunan yaklaşık 500 bin eserin 20 bini Humboldt Forum'da sergilenecek.

Togo Cumhuriyeti, cumhurbaşkanı, Almanya, Alman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den sömürge döneminden dersler çıkarılması çağrısı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den sömürge döneminden dersler çıkarılması çağrısı Açıklaması - Son Dakika
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