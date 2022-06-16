Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Endonezya'da

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Welter Steinmeier resmi temaslarda bulunmak üzere Endonezya'nın Batı Java Eyaleti'ndeki Bogor şehrine geldi. Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Welter Steinmeier'i Başkanlık Sarayı'nda resmi törenle karşıladı.

Alman cumhurbaşkanı Steinmeier, dijitalleşme, altyapı ve sürdürülebilirliğin geliştirilmesi de dahil olmak üzere Almanya ve Endonezya arasındaki endüstriyel işbirliğinin geliştirilmesiyle ilgili çeşitli gündem konu başlıkları ile ilgili temaslarda bulunacak.